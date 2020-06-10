Старинная усадьба, страусы и железный трон: куда поехать в выходные

Ведущие тревел-реалити «У кого больше?» (Новый канал) Максим Узол и Ольга Манько создали собственный YouTube-проект «КАМОН». В своих блогах пара рассказывает об интересных локациях Украины, о которых мало кто знает

Victoria Film Studios

Местоположение: 32-й километр Житомирской трассы Киев-Чоп, cело Гуровщина, Киевская область

– Это своеобразный «Диснейленд» под Киевом, но там нет никаких аттракционов, потому что это киностудия! – рассказывает Макс. – На въезде стоят железные фигуры Чужого и Хищника, на крыше – Бэтмен, а перед замком – железный трон из «Игры Престолов». Планировалось, что эта киностудия станет украинским «Голливудом». Масштабы пока не те, но тут снимают фильмы, телепроекты и сериалы.

По словам Оли и Макса, вход на территорию киностудии можно рассматривать вечность.



Ясногородская страусиная ферма

Местоположение: улица Подлесная, 32, Ясногородка, Макаровский район Киевская область. Важно: не путайте с Ясногородкой в Вышгородском районе.

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Следующий пункт назначения – одна из самых больших страусиных ферм в Украине. Тут вы найдете не только страусов, но и мини-зоопарк, батуты и другие развлечения. Экскурсия по ферме и посещение зоопарка на одного взрослого стоит 150 грн. Ведущие советуют взять именно этот билет, так как за 100 грн вы сможете посетить только зоопарк и практически не увидите страусов.

Кстати, есть возможность переночевать на территории фермы в уютных домиках, поесть шашлык из страусиного мяса и попробовать омлет из огромного яйца.

Усадьба фон Мекк

Местоположение: Копылов, Киевская область. Заезд с улицы Жовтневая.

Владельцем старинной усадьбы когда-то был Николай фон Мекк, предприниматель, представитель династии строителей и собственников ряда железных дорог. Он, кстати, был женат на племяннице знаменитого композитора П.И. Чайковского, который частенько был гостем в их доме.

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– У усадьбы очень интересная история, – делится Макс. – В военное время тут был госпиталь и немецкий штаб, позже – больница, средняя школа и даже сельский совет!

Сейчас здание сильно обветшало и официально находится в аварийном положении. Примерная дата постройки усадьбы – конец XIX – начало XX века. Заходить в дом ребята не рекомендуют: это может быть очень опасно, лучше посмотреть со стороны.