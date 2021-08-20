Алла Костромічова зізналася у своїй фобії

Ведуча реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» (Новий канал) розповіла, як боролася з одним із найбільших страхів

Приїхати в аеропорт, сісти в літак і вже через кілька годин гуляти новою країною – звучить доволі спокусливо. Але не для всіх. Багато хто панічно боїться перельотів, раніше серед таких людей була й Алла Костромічова – українська модель зі світовим ім’ям і ведуча реаліті «Супер Топ-модель по-українськи», яке показував Новий канал.

– Я дуже боялася літати, аж до сильних заспокійливих і сліз під час тряски. За час моєї кар’єри було все: і аварійні посадки, і турбулентність, коли з відсіків вилітали речі, і грози в ілюмінаторі, – зазначила Алла. – Найскладніше – усвідомити, що в цій ситуації ти не можеш нічого контролювати.

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Незважаючи на страх, Костромічова сідала в літак і летіла до місця призначення. Деякі люди через фобії не можуть зробити й цього. Але вихід є – насамперед потрібно звернутися за допомогою до фахівців.

– Я пропрацювала проблему. Частково з психологом, частково сама. Все зводиться до того, щоб відпускати контроль і не боятися смерті. Знаю, звучить не надто переконливо, але спробуйте, подолавши страх, стрибнути з парашутом. Ви станете для себе суперсильною людиною, це надихне! – запевняє ведуча модельного реаліті Нового каналу.