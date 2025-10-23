23 жовтня

Stadium Night 2025: дивитися онлайн 3 випуск

Не пропусти найсмішніше – дивись онлайн шоу Stadium Night 2025 випуск 3 від 23.10.2025 на сайті Нового каналу.

Коміки покажуть, як вони уявляють пограбування квартири. Дуже ввічливий грабіжник вночі вдирається до чужого дому, де зустрічає його власницю. Як далі буде діяти незвичайний злочинець? І який неочікуваний фінал матиме ця історія? Дивись у шоу Stadium Night 2025.

Крім того гумористи покажуть вигадану ситуацію з людиною, яку ніколи не замінить штучний інтелект. Працівник газової служби приїжджає на виклик та отримує дуже незвичайну пропозицію. За що головному герою скетчу запропонують 10 тисяч гривень? І чи погодиться він? Дивись шоу Stadium Night 2025 випуск 3 від 23.10.2025 на сайті Нового каналу.

Новини каналу
