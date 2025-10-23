Владислав Михальчук розповів, як почалася дружба з резидентами Stadium Night

Фронтмен Schmalgauzen Владислав Михальчук розповів про конект, який стався між музикантами й резидентами гумористичного шоу на Новому каналі

Працювати пліч-о-пліч з людьми, які розуміють з пів слова, – безцінно. Особливо в світі шоу-бізнесу, де артисти часто бувають у стресових умовах, не забуваючи про дедлайни та конкуренцію. Однак дружба між учасниками Schmalgauzen та Stadium Night, яка зародилася на сцені, доводить, що це реально! Їхній щирий конект перетворив спільну роботу на успіх та вийшов далеко за лаштунки.

– Дружба зі Stadium Family розпочалася з того, що вони запросили нас знятися в їхньому шоу Stadium Night, зіграти разом нашу пісню «Кров і Вино» і зробити з цього якийсь цікавий, незвичний ні для них, ні для нас, перформанс, – пригадує соліст гурту Schmalgauzen Владислав Михальчук. – Перша зустріч відбулася під час першої ж репетиції. Щоб точно описати як пройшло знайомство, скажу, що друга репетиція була довгоочікуваною!

Відтоді учасники Stadium Night часто відвідують концерти Schmalgauzen та відпочивають разом поза сценою в колі своїх. А гурт навіть влаштував музичний сюрприз на весіллі Фіми Константиновського та його коханої Лізи, що відбулося цього літа: їхній виступ став окрасою важливої події.

– З резидентами Stadium Night у нас миттєво стався теплий конект. І з часом це приємне перше враження не псується, а міцніє та вкорінюється! – каже Владислав. – До слова, в нас дуже багато спільних приколів. У Stadium Night – лише професійні гумористи, а ми дуже любимо гарнесенько посміятися та пожартувати.

