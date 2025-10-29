Віталіна Біблів розповіла, як можна визначити професійність актора

Відома українська акторка, яку з 3 листопада побачите у прем’єрному серіалі Нового каналу «Сім’я по неділях» також розповіла, як можна визначити професійність актора

Що вам більше подобається – грати в театрі чи зніматись у кіно? Одвічне питання, на яке актори ніколи не можуть дати чітку відповідь. Але їхні роздуми про відчуття під час цих двох дуже схожих, але водночас таких різних діяльностей завжди цікаві.

– Мені важко сказати, що мені ближче: театр чи кіно. Колись Ірма Вітовська привела дуже хороший приклад: «Що ти більше любиш: сноуборд чи лижі?» І там, і там ти катаєшся по снігу, і в обох випадках адреналін, – говорить зірка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів в інтерв’ю NV. – Кіно цікаве тим, що в тебе один-два дублі – і все, ти це не виправиш. А в театрі щоразу можеш додавати своєму персонажу щось нове. Там робота над персонажами триває довше, ніж у кіно, ти «народжуєш» його десь півтора місяці. Тому я отримую задоволення бути і на репетиціях, і на сцені, і також на майданчику. Не можу виокремити щось, бо знаю одне: якщо чогось у моєму житті немає певний період, то я за цим дуже сумую.

Заслужена артистка України, яка служить у театрі «Золоті ворота», говорить, що один з головних показників майстерності та рівня актора як у театрі, так і в кіно – вміти абстрагуватися від особистих проблем і турбот.

– «Де брати сили в момент розпачу та відчаю?» – адже глядач не винен, що зі мною щось трапилося, чи болить зуб, чи посварилася з родичкою. Це момент професіоналізму! – каже Віталіна Біблів. – Як-от лікарі роблять операцію, зосереджуються, а потім приходять додому й плачуть через особисті проблеми. Так і я. Мене підбадьорює, коли йде обмін енергією з глядачами.

