Віталіна Біблів розповіла яких персонажів мріє зіграти

Заслужена артистка України, яка виконує головні ролі в серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях», також розповіла, яких персонажів мріє зіграти

Її Любаню з «Будиночка на щастя» неможливо не полюбити! Настільки влучно та яскраво втілила цього персонажа рейтингового серіалу Нового каналу акторка Віталіна Біблів. У ще одному комедійному проекті «Сім’я по неділях», прем’єра якого відбудеться 3 листопада, Біблів грає повну протилежність попередній героїні – спокійну та серйозну маму сімейства Ірину. А в думках у Віталіни взагалі непередбачувані та цікаві ролі!

– Я дуже мрію зіграти в дитячій казочці! Хочеться, щоб це було щось цікаве, – говорить акторка. – Наприклад, втілила б якогось гриба-мухомора, що вміє розмовляти, камінь, гілку, комиш, якусь зяку-забіяку. Казка – це, в хорошому розумінні, хуліганство та бешкетництво. Я сама по собі велика дитина. Мені надзвичайно подобається дитячий вайб. Дуже люблю Різдво, Новий рік, ще досі в 44 роки вірю в дива.

Взагалі заради персонажа в цікавому проекті Віталіна Біблів готова на багато що.

– У мене була така історія у фільмі Єви Нейман «Пісня пісень». У першому блоці я мала погладшати на вісім кілограмів, а в іншому – схуднути на вісім, бо грала маму в різних вікових періодах: молоду, а потім у старшому віці. Я проходила цей шлях, – каже знаменитість. – Єдине, можливо, ніколи не поголю голову, тому що коси для мене – це особлива енергія, історія. Тож добре, що зараз існує багато лисих перук (усміхається). А стосовно того, чи набрати, чи схуднути заради ролі, – я це робила і зроблю ще раз.

