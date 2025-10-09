Новий каналБудиночок на щастяНовини

«Я це робила і зроблю ще раз»: на що Віталіна Біблів готова заради акторства

Віталіна Біблів розповіла яких персонажів мріє зіграти

Заслужена артистка України, яка виконує головні ролі в серіалах Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях», також розповіла, яких персонажів мріє зіграти

«Зустрічались тишком-нишком»: Юлія Буйновська – про чоловіка-актора

Зараз дивляться

Її Любаню з «Будиночка на щастя» неможливо не полюбити! Настільки влучно та яскраво втілила цього персонажа рейтингового серіалу Нового каналу акторка Віталіна Біблів. У ще одному комедійному проекті «Сім’я по неділях», прем’єра якого відбудеться 3 листопада, Біблів грає повну протилежність попередній героїні – спокійну та серйозну маму сімейства Ірину. А в думках у Віталіни взагалі непередбачувані та цікаві ролі!

– Я дуже мрію зіграти в дитячій казочці! Хочеться, щоб це було щось цікаве, – говорить акторка. – Наприклад, втілила б якогось гриба-мухомора, що вміє розмовляти, камінь, гілку, комиш, якусь зяку-забіяку. Казка – це, в хорошому розумінні, хуліганство та бешкетництво. Я сама по собі велика дитина. Мені надзвичайно подобається дитячий вайб. Дуже люблю Різдво, Новий рік, ще досі в 44 роки вірю в дива.

Віталіна Біблів розповіла яких персонажів мріє зіграти

Взагалі заради персонажа в цікавому проекті Віталіна Біблів готова на багато що.

– У мене була така історія у фільмі Єви Нейман «Пісня пісень». У першому блоці я мала погладшати на вісім кілограмів, а в іншому – схуднути на вісім, бо грала маму в різних вікових періодах: молоду, а потім у старшому віці. Я проходила цей шлях, – каже знаменитість. – Єдине, можливо, ніколи не поголю голову, тому що коси для мене – це особлива енергія, історія. Тож добре, що зараз існує багато лисих перук (усміхається). А стосовно того, чи набрати, чи схуднути заради ролі, – я це робила і зроблю ще раз.

Віталіна Біблів розповіла яких персонажів мріє зіграти

Дивіться фінальні серії шостого сезону комедійного серіалу «Будиночок на щастя» вже сьогодні, 9 жовтня, о 19:00 на Новому каналі!

будиночок на щастя будиночок на щастя новости Новини Новини НК
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь