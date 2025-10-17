Новий каналСім'я по неділяхНовини

«Усі помінялися ролями!»: Марія Стопник – про особливу традицію на знімальному майданчику

Марія Стопник поділилася з Новим каналом закадровими моментами

Виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Сім’я по неділях» (Новий канал) поділилася закадровими моментами

Ніколи не фарбувала волосся, вміє ставати в місток і грає на баяні: топ-8 маловідомих фактів про Віталіну Біблів

Зараз дивляться

3 листопада на Новому каналі стартує комедійний серіал для всієї родини «Сім’я по неділях». У персонажах проекту ви точно впізнаєте себе, батьків, тітку з дядьком, сестру з братом чи сусідів. Історія кумедна, але повчальна. Та ще й зірковий склад акторів. Ролі виконали: Остап Ступка, Віталіна Біблів, Тарас Цимбалюк, Олександр Рудинський, Марія Стопник, Анастасія Іванюк, Євген Лісничий та інші. Атмосфера на майданчику була неймовірна! Найбільш пам’ятними моментами поділилася Марія Стопник.

– Ми знімали сцену, де вкінці всі обливалися водою. Все відбувалося в дуже спекотний день! Більше того, перед цим йшов епізод, де ми всі забруднилися тортом, – каже акторка. – Було так весело! Почалося з того, що хлопці оббризкали нас, потім ми їх. А тоді ми всі разом почали обливати всю знімальну групу.

Марія Стопник поділилася з Новим каналом закадровими моментами

Другий найбільш пам’ятний момент, на думку Марії, стався в останній знімальний день.

– У нас була традиція: за жеребкуванням мінятися ролями. Хтось з акторів ставав режисером, оператором, звукорежисером чи художником, а хтось із технічного департаменту – актором. Під це спеціально написали сцену, і було дуже смішно й чудово! Я «перевтілилась» у асистентку по акторах. Це мій перший такий досвід! – пригадує Стопник. – Крайній знімальний день – завжди одночасно й дуже сумно, бо закінчується такий класний проект, де ви всі здружилися і стали маленькою сім’єю. Після зміни ми ще стояли, розмовляли, говорили теплі слова одне одному, ділилися емоціями та відчуттями за весь знімальний період. За таке я дуже люблю останні знімальні дні. В цьому проекті було по-особливому неймовірно! Деколи після зйомок просто поплескали в долоні й роз’їхалися. А тут не могли залишити майданчик, бо дуже полюбили одне одного.

Марія Стопник поділилася з Новим каналом закадровими моментами

Чекайте прем’єру комедійного серіалу «Сім’я по неділях» вже 3 листопада о 19:00 на Новому каналі!

Новини Новини НК Сім’я по неділях
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь