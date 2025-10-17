Марія Стопник поділилася з Новим каналом закадровими моментами

Виконавиця однієї з головних ролей у серіалі «Сім’я по неділях» (Новий канал) поділилася закадровими моментами

3 листопада на Новому каналі стартує комедійний серіал для всієї родини «Сім’я по неділях». У персонажах проекту ви точно впізнаєте себе, батьків, тітку з дядьком, сестру з братом чи сусідів. Історія кумедна, але повчальна. Та ще й зірковий склад акторів. Ролі виконали: Остап Ступка, Віталіна Біблів, Тарас Цимбалюк, Олександр Рудинський, Марія Стопник, Анастасія Іванюк, Євген Лісничий та інші. Атмосфера на майданчику була неймовірна! Найбільш пам’ятними моментами поділилася Марія Стопник.

– Ми знімали сцену, де вкінці всі обливалися водою. Все відбувалося в дуже спекотний день! Більше того, перед цим йшов епізод, де ми всі забруднилися тортом, – каже акторка. – Було так весело! Почалося з того, що хлопці оббризкали нас, потім ми їх. А тоді ми всі разом почали обливати всю знімальну групу.

Другий найбільш пам’ятний момент, на думку Марії, стався в останній знімальний день.

– У нас була традиція: за жеребкуванням мінятися ролями. Хтось з акторів ставав режисером, оператором, звукорежисером чи художником, а хтось із технічного департаменту – актором. Під це спеціально написали сцену, і було дуже смішно й чудово! Я «перевтілилась» у асистентку по акторах. Це мій перший такий досвід! – пригадує Стопник. – Крайній знімальний день – завжди одночасно й дуже сумно, бо закінчується такий класний проект, де ви всі здружилися і стали маленькою сім’єю. Після зміни ми ще стояли, розмовляли, говорили теплі слова одне одному, ділилися емоціями та відчуттями за весь знімальний період. За таке я дуже люблю останні знімальні дні. В цьому проекті було по-особливому неймовірно! Деколи після зйомок просто поплескали в долоні й роз’їхалися. А тут не могли залишити майданчик, бо дуже полюбили одне одного.

Чекайте прем’єру комедійного серіалу «Сім’я по неділях» вже 3 листопада о 19:00 на Новому каналі!