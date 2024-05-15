Як схуднути до літа? Поради Юри Ткача

Шоумен та суддя «Розсміши коміка по-новому», яке щосереди о 20:00 показує Новий канал, поділився лайфхаками, завдяки яким скинув понад 10 кілограмів

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За два тижні – літо. Так-так, у це складно повірити, бо час летить з шаленою швидкістю, але знову починається час шортів, майок та купальників. Не кожен регулярно займається спортом та стежить за своїм раціоном, але майже кожен хоче в критичні терміни перед літом привести фігуру до ладу. Лайфхаками схуднення поділився ведучий, гуморист та суддя шоу «Розсміши коміка по-новому» (Новий канал) Юрій Ткач. Не за два тижні, звісно, а за більший термін, але чоловіку вдалося скинути понад 10 кілограмів. Запам’ятовуємо головні правила!

– Я розповім про те, що працює в моєму випадку. Та й, насправді, особливого секрету немає. Це дієві методи схуднення та покращення своєї фізичної форми, про які всі чудово знають, – говорить Юрій Ткач. – Головне – не їсти виробів з борошна, солодкого, картоплі та макаронів з м’яких сортів пшениці. Хоча солодке можна собі дозволити, але в невеликих кількостях. Наприклад, шматочок шоколаду без цукру чи протеїновий батончик. Друге й не менш важливе – не вживати пиво чи міцні алкогольні напої. Я от можу випити келих сухого білого вина під час зустрічі з друзями. І все. Щойно ви повністю виключаєте якийсь з вище перерахованих продуктів чи, краще, кілька, як я, то вага одразу зменшиться. А ще не забувайте пити побільше водички. Це важливо!

Ще одна суттєва річ під час схуднення – спорт. Він потрібен, аби тримати м’язи та шкіру в тонусі під час та після схуднення. У Юри Ткача з цим поки що складно.

– До спорту я ставлюся дуже спокійно. Він до мене теж, – з усмішкою зізнається гуморист. – Можна сказати, що в деяких питаннях у нас аб’юзивні відносини зі спортом. Я його недолюблюю, скажімо так. І поки нічого з цим вдіяти не можу. Як то кажуть, не змусиш. Думаю, це про мене. Але щодня замислююся над цим. Бо намагаюся скинути ще, але вага стоїть. Тому, думаю, треба додати спорт або кардіонавантаження.

А ще суддя «Розсміши коміка по-новому» додає один невеличкий, але важливий лайфхак.

– Будь-яка звичка формується протягом 21 дня. Тож варто перетерпіти цей період. Потім вже не дуже й тягне до заборонених продуктів, – ділиться Юрій Ткач.

Вмикайте розважальне шоу «Розсміши коміка по-новому» щосереди о 20:00 на Новому каналі!