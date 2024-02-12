«Це кращий рецепт!»: шарлотка від Лесі Нікітюк

Зірка проектів «єПитання» та «Розсміши коміка по-новому» (Новий канал) поділилася простим рецептом смачного яблучного смаколика

Улюблениця мільйонів глядачів, ведуча інтелектуально-розважального проекту Нового каналу «єПитання», який вже з 11 березня о 20:00 стартує на Новому каналі, Леся Нікітюк завжди вражає бездоганним зовнішнім виглядом. Аби підтримувати форму, Леся займається кардіотренуваннями cycle та дотримується особливих правил у харчуванні.

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– Вже десять років у моєму раціоні відсутні свинина, телятина, хліб та булочки, печиво, молочні продукти. Намагаюся споживати лише низькокалорійну їжу: рибу, птицю й різні салати, – розповідає суддя шоу «Розсміши коміка по-новому», яке Новий канал покаже з 4 березня. – Але інколи дозволяю собі смаколики, які готую вдома сама. Ось нещодавно, наприклад, у мене була яблучна шарлотка. Як на мене, це кращий рецепт. Ділюся!

Готуємо шарлотку за рецептом Лесі Нікітюк

Інгредієнти:

яйця – 6 шт.

цукор – 2 склянки

борошно – 2 склянки

яблука – 2 шт.

кориця – за смаком

вершкове масло – для змащування

Спосіб приготування:

Збийте яйця з цукром до утворення піни. Додайте туди борошно й ретельно перемішайте до отримання однорідної маси (рідкого тіста). Наріжте яблука кубиками. Змажте деко шматочком вершкового масла, викладіть на нього шар яблук. За бажанням, можете посипати яблука корицею. Залийте яблука тістом. Постарайтеся рівномірно покрити фрукти. Поставте вашу шарлотку в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте протягом 30 хвилин.

Смачного!

Провітріть голову цієї весни разом з Новим каналом! Чекайте улюблену ведучу Лесю Нікітюк одразу в двох прем’єрах: з 4 березня в гумористичному шоу «Розсміши коміка по-новому», а з 11 березня в інтелектуально-розважальному шоу «єПитання».