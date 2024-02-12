«Це кращий рецепт!»: шарлотка від Лесі Нікітюк

Зірка проектів «єПитання» та «Розсміши коміка по-новому» (Новий канал) поділилася простим рецептом смачного яблучного смаколика
Улюблениця мільйонів глядачів, ведуча інтелектуально-розважального проекту Нового каналу «єПитання», який вже з 11 березня о 20:00 стартує на Новому каналі, Леся Нікітюк завжди вражає бездоганним зовнішнім виглядом. Аби підтримувати форму, Леся займається кардіотренуваннями cycle та дотримується особливих правил у харчуванні.
– Вже десять років у моєму раціоні відсутні свинина, телятина, хліб та булочки, печиво, молочні продукти. Намагаюся споживати лише низькокалорійну їжу: рибу, птицю й різні салати, – розповідає суддя шоу «Розсміши коміка по-новому», яке Новий канал покаже з 4 березня. – Але інколи дозволяю собі смаколики, які готую вдома сама. Ось нещодавно, наприклад, у мене була яблучна шарлотка. Як на мене, це кращий рецепт. Ділюся!
Готуємо шарлотку за рецептом Лесі Нікітюк
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Смачного!
Провітріть голову цієї весни разом з Новим каналом! Чекайте улюблену ведучу Лесю Нікітюк одразу в двох прем’єрах: з 4 березня в гумористичному шоу «Розсміши коміка по-новому», а з 11 березня в інтелектуально-розважальному шоу «єПитання».