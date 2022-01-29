Богдан Шелудяк: розрив із дівчиною, участь у «‎Холостячці» ‎та як потрапити в реки Тік Ток. Предметка

В студії спецпроекту Предметка з Сергієм Нікітюком – український блогер-мільйонник, актор Богдан Шелудяк (Буше). Зірка Instagram і TikTok розповів про ймовірну участь у новому сезоні шоу «‎Холостячка», пристрасні поцілунки з фіналісткою «‎Супермоделі по-українськи» Вікторією Маремухою і як насправді отримав роль у фільмі «‎Любов і блогери».

Крім того, в інтерв'ю Богдан зізнався, чому розлучився з дівчиною Чарою після більше року стосунків, яку сцену йому влаштувала фанатка на зйомках серіаліті «‎Київ вдень та вночі», а також розкрив секрет успішного просування блогу в Instagram і TikTok.

Сергій Нікітюк в Instagram: https://www.instagram.com/s.nikitiuk/

Богдан Шелудяк в Instagram: https://www.instagram.com/bushe8/