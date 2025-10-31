Хто покинув Поле у фіналі другої гри та як учасники розпорядилися виграшем

На Новому каналі відбувся фінал другої великої гри, в яку грає вся країна. Хто покинув «Поле» з головним призом у 250 тис. грн?

Ще одне вирішальне протистояння «Поля» позаду! До фіналу другої гри потрапили восьмеро, залишивши за собою десятки суперників і сотні тематичних запитань. З 36 гравців лише трьом вдалося піти з «Поля» з грошима. Однак тріумфувати й отримати головну винагороду у 250 тис. грн поталанило одному. На що учасники витратили виграш?

Богдан Стрижак, системний адміністратор, виграв загалом 75 тис. грн у шостому, сьомому і восьмому випусках «Поля»

– Так склалося, що, як-то кажуть, нічого в сімʼю не прийшло (сміється). Половину виграшу віддав на медичне обладнання для 72-ї бригади: це ізраїльські бандажі, назальні трубки, компресійні голки, травматичні ножиці. Друга половина залишилася для закупівлі нашоломників. І ще закрив величезну потребу в медицині для 508-го окремого ремонтно-відновлювального батальйону. Не відкривав банку й не організовував збори. Усе власними силами завдяки «Полю», – каже Богдан. – І найголовніше – знайшов свою «банду». Ми, учасники другої гри «Поля», здружилися і досі спілкуємось, підтримуємо одне одного, донатимо одне одному на збори, часто зустрічаємося. Дівчата, наприклад, приїжджали з Дніпра до Києва не раз. Ще й Фіма кинув респект за те, що ми всі чіткі й разом тусуємося (усміхається). Тому найцінніше на «Полі» – люди.

Олена Варавва, міжнародна експертка, виграла 25 тис. грн у девʼятому випуску «Поля»

– Виграш прийшов якраз вчасно, завдяки чому змогла позакривати нагальні фінансові потреби. А ще – купити книг! Я дуже люблю читати. Частину прочитаного передаю в нашу місцеву бібліотеку Чернігова, яка і прищепила мені це бажання. У них завжди класний вибір, але я хотіла поповнити бібліотечний фонд ще більш сучасними, популярними книжками. Це було подвійне задоволення: і себе порадувала, і зробила хорошу справу. До слова, в школі не дуже бралася за українську літературу, зараз надолужую це. Придбала «Тигроловів» Багряного, «Тореадорів з Васюківки» Нестайка та багато інших, – розповідає Олена.

Михайло Осадчий, інженер-розробник, виграв головний приз «Поля» – 250 тис. грн

– Беру участь в організації «ДрукАрмія», тому більшість виграшу пішло на донат для придбання обладнання. Суть у тому, що ми з відходів пластику, які залишаються від 3D-друку, виготовляємо снаряди для військових багатьох бригад. Я задонатив, що дозволило увосьмеро здешевити нашу продукцію і значно підвищити швидкість випуску такої продукції, – зазначає Михайло. – А ще побував на концерті коміків з «Ветеранів космічних військ» з нагоди пʼятиріччя їхнього YouTube-каналу. Я постійно ходжу, але того разу було і в мене свято – день народження (усміхається). Мені виповнилося 40 років, і я задонатив їм 40 тисяч на аукціоні, що стало символічним. Також планую частину виграшу передати на збір однієї з гравчинь – військовій Сьюзі. Ми спілкувалися з нею кілька тижнів тому і домовилися, що я придбаю їй у бригаду два Starlink. І на цьому вже гроші з призу закінчаться.

