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«Святкували чотири дні»: подробиці з весілля Фіми Константиновського

Фіма Константиновський розповів подробиці весілля

Ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна, також розповів про мову кохання, що зʼявилася в нього завдяки Лізі

Найкращий день у житті Фіми Константиновського той, коли він одружився з коханою Лізою Нечипоренко! Ще на початку червня пара обмінялася обітницями після двох з половиною років разом. Ведучий Нового каналу намагався не пропустити жодної хвилини весілля, а спогади з романтичної події досі гріють його душу. Тепер зірка квіз-шоу «Хто знає?» та «Поле», премʼєри яких заплановані 26 і 27 серпня на Новому, ділиться особливим моментом і з фанатами.

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Фіма Константиновський розповів подробиці весілля

– Святкували чотири дні! І я не сам вів власне весілля, звісно. Ведучим у нас був Ромка Міщеряков. Насправді величезний респект йому, бо завжди важко вести свято для своїх. Ромка погодився, за що насамперед дякую йому, – каже Фіма Константиновський у YouTube-шоу «Порадниця». – Взагалі дуже класно відзначили. Памʼятаю, як на другий день весілля близько 23:00 Ваня (Кухарчук, колега Фіми зі Stadium Family, – прим. ред.) щось дуже довго розказував батькові Лізи. Але Петя в якийсь момент не витримав і сказав: «Вань, ну ти й балабон». Так, саме балабон! Відтоді ми так і називаємо Ваню між собою (сміється).

Фіма Константиновський розповів подробиці весілля
Фіма Константиновський розповів подробиці весілля
Фіма Константиновський розповів подробиці весілля

З появою Лізи Фіма не лише змінив статус холостяка на одруженого пана, а й відкрив для себе новий спосіб говорити про почуття.

– До зустрічі з Лізою я взагалі не любив обійматися, а тим паче засинати в обіймах. Для мене це дискомфортно. Мені дуже часто спекотно, особливо влітку. На початку стосунків був абсолютно категорично проти. Ми з Лізою обіймалися, а після того, як я весь пропітнів, казав їй: «Блін, насправді я не дуже це люблю» (усміхається). Інколи навіть міг три секунди постояти з нею в обіймах, а потім розвернутися й піти. Робив так несвідомо! З часом ми пропрацювали це разом, – пригадує ведучий «Поля». – Але потім мене чомусь поперло (усміхається). Тепер люблю обійматися! Ось така мова кохання зʼявилася. І хочу зізнатися, що обійми – це круто. Я вважаю, що багато чоловіків втрачають цей кайф! Зараз ми з Лізою, наприклад, без плечика не засинаємо. Хоч як би було спекотно, відкриваємо вікна й робимо все, щоб спати в обіймах.

Вмикайте одразу дві осінні премʼєри з Фімою Константиновським на Новому каналі! 26 серпня – другий сезон «Хто знає?», в якому Фіма капітан команди, а 27 серпня – «Поле», вже третій сезон якого він веде

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