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«Значно важливіше за почуття гумору»: що Фіма Константиновський цінить в учасниках «Поля»

Фіма Константиновський розповів, за що цінує учасників проєкту Поле: подробиці

Ведучий квіз-шоу «Поле», третій сезон якого Новий канал покаже вже цієї осені, відповів хейтерам, які в коментарях недооцінюють складність гри

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Що Фіма Константиновський цінує в учасниках проєкту «Поле»: подробиці

Ерудованість, швидкість мислення та вміння імпровізувати. Популярне квіз-шоу Нового каналу «Поле» вже восени повертається на екрани з третім сезоном. У першому знімальний майданчик розташовувався в Нідерландах. Тоді на гігантському світлодіодному полі змагалися 100 гравців на 100 клітинках, серед учасників – українці, які живуть за кордоном. Другий та третій сезони вже знімали в Україні, і саме це додало проекту не лише локального колориту, а й гендерного балансу – на «Поле» прийшло більше чоловіків. Ведучий шоу – харизматичний телеведучий та гуморист Фіма Константиновський – став учасником шоу «єПитання» на Новому каналі та в студії розповів, чому гравці «Поля» – дуже свідомі українці.

– Новий канал вирішив зробити студію тут, у Києві, і мені здається, що це крутіше, ніж знімати за кордоном. Бо завдяки цьому на «Поле» прийшло багато людей, які живуть в Україні, і вони змогли взяти участь у шоу, – ділиться Фіма Константиновський. – Звісно, завдяки цьому серед учасників стало більше чоловіків, всі круті та свідомі, і всі хотіли витратити гроші з виграшу на допомогу нашим ЗСУ. Для мене це значно важливіше за почуття гумору чи щось ще.

Фіма Константиновський розповів, за що цінує учасників проєкту Поле: подробиці

Глядачі іноді недооцінюють складність гри. Але ведучий «Поля» переконаний, що все змінює атмосфера в студії та напруження моменту.

– «Поле» – це справді круто, – запевняє Фіма. – Бачив у коментарях, як багато людей писали: «Та що там складного – назвати кольори, країни чи відомих людей!» Але ось цей коефіцієнт нервів – він завжди працює, тому якщо ви дійсно хочете довести, що це легко, – приходьте на «Поле»!

Фіма Константиновський розповів, за що цінує учасників проєкту Поле: подробиці

Шукайте перший та другий сезони «Поля» з Фімою Константиновським на YouTube Нового каналу! Та стежте за новинами на сайті та в соцмережах Нового, аби не пропустити старт третього сезону гри, в яку грає вся країна!

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