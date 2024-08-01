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«Для неї це занадто»: з ким Фіма Константиновський хоче бачитися частіше?

«Для неї це занадто»: з ким Фіма Константиновський хоче бачитися частіше?

Зірка квіз-шоу «Поле», другий сезон якого Новий канал покаже цієї осені, обміркував, чому раніше був не настільки романтичним

З чим має миритися кохана Фіми Константиновського? Одкровення від ведучого Нового каналу

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Ідеальний вікенд для Фіми Константиновського – це вдома з коханою Лізою. Пара познайомилася через Tinder, у перші місяці стосунків зʼїхалася і разом уже понад рік! Ведучий шоу Нового каналу «Поле» відверто розповідав: обраниця підкорила його цілеспрямованістю й поглядами на життя. А ще в цих стосунках Фіма став справжнім романтиком! Хоча до зустрічі з Лізою він і подумати не міг, що колись буде таким.

– Мені здається, що в моєму житті треба трохи більше друзів, ніж у житті інших чоловіків. Наприклад, для мене нормальною практикою є те, коли я домовляюся про зустріч на кожні вихідні. І тому замислився, що інколи дівчині може не вистачати уваги, романтики та часу вдвох, – каже Фіма Константиновський у YouTube-подкасті «Квиток на Марс». – Ще у стосунках з колишньою дружиною Владою ми завжди проводили час зі спільними друзями. І хоч ніколи не було розмов з колишньою на цю тему, але це могло стати проблемою, через яку наші стосунки ніби потонули.

У Фіми є близькі друзі, з якими він спілкується вже щонайменше 15 років. І всі вони родом з Дніпра – рідного міста ведучого.

– З часом ми переїхали до Києва та продовжили спілкування тут. Протягом восьми років зустрічалися з друзями тричі на тиждень, і це було нормально. Ще до повномасштабного вторгнення ночували одне в одного й проводили дуже багато часу разом, – пригадує ведучий Нового каналу. – Може, я засидівся в Дніпрі ще в 2022 році та провтикав зміни, які сталися з друзями в Києві. Бо після повернення до столиці почав писати їм, як раніше: «Ну що, коли побачимось? Давайте у вівторок чи в четвер». А вже все. Думаю, за той час кожен з нас подорослішав. Та й війна вплинула на всіх по-різному.

«Для неї це занадто»: з ким Фіма Константиновський хоче бачитися частіше?

Ще на початку стосунків з Лізою зірка «Поля» представив її своєму оточенню.

– Вони всі подружилися, Лізі комфортно, тому все добре. Але це ж не її друзі, то буває трохи складно. Мені хочеться бачитися з ними частіше, а для неї це занадто. Інколи пропоную: «Можна зустрітися з усіма цими вихідними». На що Ліза відповідає: «То ми ж бачились нещодавно». І я можу її зрозуміти. Але в моєму житті друзі займають справді важливе місце. А ще до Лізи я не думав, що буду таким романтичним. Думаю, вона змінила мене в плані стосунків. Мені здається, я став добрішим, ніжнішим. Ліза – моя людина, і я дуже вдячний долі, що ми зустрілися, – зазначає Фіма.

Нагадуємо, що кастинг на участь у другому сезоні «Поля» триває! Якщо ви мріяли стати учасником квіз-шоу Нового каналу, мерщій заповнюйте анкету. Посилання на сайті Нового: https://novy.tv/ua/casting/pole-shukaye-gravcziv-novyj-kanal-ogolosyv-kastyng-na-2-sezon-najpopulyarnishoyi-gry-2024-roku/

Довідка:

The Floor – це формат вікторини, який розробила Talpa Studios. Шоу транслюють у Франції, Іспанії, Румунії, Німеччині, Італії та США. За правилами, у The Floor беруть участь 100 гравців. Вони змагаються у квіз-дуелях на гігантській світлодіодній підлозі, розділеній на 100 квадратів. Кожне з цих полів представляє різні категорії: від «Відомих спортсменів» і «Голлівудських акторів» до «Культових будівель» і «Ссавців». Учасник кидає виклик сусідньому супернику на квіз-дуель саме в тій категорії, на якій розуміється найкраще. Вони обидва відповідають на запитання з обраної теми. Переможець поєдинку захоплює поле іншого гравця. А той, хто програв, вибуває з гри. Учасник, який займе всі поля, виграє великий грошовий приз.

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