Зірка «‎Перших ластівок» Тая Щурук вагітна?! Тест показав дві смужки!

Бабця з квітами на Хрещатику та донати маленьких українців: зірки Нового каналу – про добрі справи
Вау-новину повідомила моя зірочка Таїсія Щурук! Схоже, вона в очікуванні первістка!
Розповідаю, що до чого. В понеділок, 13 лютого, акторка двох сезонів «Перших ластівок» (Новий канал) опублікувала в Insta-Stories фото тесту на вагітність з двома смужками. І підписала: «Підготували подаруночок до Дня святого Валентина».
«Ну, це точно пранк!», – так спершу подумали і я, і моя команда. Але ні!
Уже сьогодні, у День святого Валентина, моя Тая вийшла в Insta-Stories з відеозверненням. Вона подякувала підписникам за величезну увагу та теплі побажання після минулої публікації. За словами акторки, тест справжній! Але вона хоче впевнитися на 100%, тому планує здати відповідні аналізи. Тож чекаємо новини!
– Дякую за підтримку! Бачу всі повідомлення, але немає часу відповідати, – сказала зірка «Перших ластівок». – Поки не можу дати вичерпної відповіді щодо того, що ви побачили [фото позитивного тесту на вагітність – прим. ред.]. Ми з коханим теж це побачили, і тепер треба впевнитися.
Дуже-дуже-дуже чекаю апдейду від моєї зіроньки!