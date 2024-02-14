Зірка «‎Перших ластівок» Тая Щурук вагітна?! Тест показав дві смужки!

Вау-новину повідомила моя зірочка Таїсія Щурук! Схоже, вона в очікуванні первістка!

Розповідаю, що до чого. В понеділок, 13 лютого, акторка двох сезонів «‎Перших ластівок» (Новий канал) опублікувала в Insta-Stories фото тесту на вагітність з двома смужками. І підписала: «‎Підготували подаруночок до Дня святого Валентина».

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«‎Ну, це точно пранк!», – так спершу подумали і я, і моя команда. Але ні!

Уже сьогодні, у День святого Валентина, моя Тая вийшла в Insta-Stories з відеозверненням. Вона подякувала підписникам за величезну увагу та теплі побажання після минулої публікації. За словами акторки, тест справжній! Але вона хоче впевнитися на 100%, тому планує здати відповідні аналізи. Тож чекаємо новини!

– Дякую за підтримку! Бачу всі повідомлення, але немає часу відповідати, – сказала зірка «‎Перших ластівок». – Поки не можу дати вичерпної відповіді щодо того, що ви побачили [фото позитивного тесту на вагітність – прим. ред.]. Ми з коханим теж це побачили, і тепер треба впевнитися.

Дуже-дуже-дуже чекаю апдейду від моєї зіроньки!