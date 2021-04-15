«Зверху на мене летіла машина»: зірка «Перших ластівок» потрапила у страшну ДТП

Актриса дивом уникла смерті завдяки своїй швидкій реакції

Зірка серіалу «Перші ластівки», який показував Новий канал, Олеся Жураківська не з чуток знає, що таке почуватися на волосину від смерті – у 2020 році вона мало не загинула у страшній аварії.

– Я їхала по дорозі. По зустрічній смузі рухалися дві автівки – одна йшла на розворот, а інша вирішила обійти її зліва. Та вдарилася об відбійник і злетіла в повітря – просто на мій автомобіль, – почала моторошну розповідь актриса в інтерв’ю на YouTube-каналі DOROTYE.

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Те, що відбувалося далі, більше схоже на кадри з голлівудського блокбастера. Але Олеся Жураківська не розгубилася й не дала по гальмах, а зробила маневр, який у результаті й врятував їй життя.

– У той момент було враження, що час зупинився, розтягнувся, і хтось підказав мені, що потрібно робити. Праворуч від мене їхала величезна фура, зверху летів автомобіль… Та я встигла якось зреагувати, притиснутися до вантажівки, але не вдаритися об неї, та газонути, – розповіла актриса серіалу Нового каналу. – Лише вранці зрозуміла, що перебувала на межі життя та смерті. До речі, будете сміятися, але це була п’ятниця, 13-те число.

Це успіх! «Перші ластівки. Zалежні» номіновано на премію «Золота Дзиґа 2021»

На щастя, люди, які перебували в автомобілі, що злетів у повітря, залишилися живі. Водій трохи пошкодив ногу, а його дружина отримала забій грудної клітини. З огляду на серйозність аварії, вважай, відбулися легким переляком.

Усі серії серіалу «Перші ластівки. Zалежні» доступні ексклюзивно на стримінговому сервісі sweet.tv.