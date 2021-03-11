Актор «Перших ластівок. Zалежні» став лауреатом Шевченківської премії

Олександр Бегма з серіалу Нового каналу розповів, як відреагував на новину про вручення престижної української державної премії

Багато хто знає Олександра Бегма за серіалом «Перші ластівки. Zалежні», який в кінці 2020 року показував Новий канал. Але Олександр — не тільки талановитий актор, але й обдарований композитор. За музичне оформлення вистави Verba він отримав найвищу нагороду за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України — Шевченківську премію.

— Verba — це спектакль режисера Сергія Маслобойщикова за мотивами «Лісової пісні» Лесі Українки. Він зроблений дуже цікаво, оригінально та надзвичайно красиво! Особисто я граю одну з головних ролей — Лукаша, а також є автором музичного оформлення, — пояснив Олександр Бегма. — Мені разом з друзями-саундпродюсерами Романом Вишневським і Артемом Кирієнко вдалося зробити дуже цікавий музичний ряд. Багато хто зацінив саме музику в Verba. Так що запрошую до перегляду в театрі Франка 20 березня і 9 квітня.

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Прийти до тями після новини про вручення премії Олександр не може до цих пір.

— Коли я дізнався, що став лауреатом Шевченківської премії, до кінця не повірив. Чесно кажучи, все ще не вірю! — зізнався актор серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який показував Новий канал. — Це дуже висока нагорода, так що удостоїтися її надзвичайно приємно!

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Шевченківська премія — державна нагорода України за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва. Вона була заснована в 1961 році та присуджується до сих пір. Рішення про присудження премії приймає президент України на підставі пропозицій комітету премії. У 2013 році Шевченківську премію отримав Дмитро Богомазов — режисер і педагог, у якого навчався Олександр Бегма.