«Думав, стратять за профнепридатність»: Олександр Рудинський — про найбільший факап

Актор серіалу Нового каналу «Перші ластівки. Zалежні» поділився курйозною ситуацією, яка сталася з ним у театрі

Життя акторів може бути яким завгодно: важким, драматичним, але точно не нудним. На зйомках і на сцені з ними відбуваються сотні кумедних курйозів. Про один з таких розповів Олександр Рудинський — актор серіалу «Перші ластівки. Zалежні», який показував Новий канал. Історія сталася, коли Олександр тільки місяць працював у театрі ім. Івана Франка.

— Я грав у виставі «Очищення» з партнером, який набагато старший за мене, у нас всі сцени парні. Якось під час цієї вистави я вийшов на вулицю, стояв і розмовляв з режисером… і раптом почув, що почалася моя сцена! А у нас діалог і партнер вже почав говорити і переводити наш діалог у монолог, — почав свою розповідь актор серіалу Нового каналу під час інтерв’ю Маші Єфросиніній у рамках її YouTube-проекту «Экзамен на откровенность».

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Вихід з незручної ситуації Рудинський знайшов швидко — він забіг на сцену з криком: «Її ніде немає! Я все обшукав».

— Ми про якусь дівчину говорили в цій сцені, повинні були її обговорювати, так що фраза була в тему. Я думав, що мене за лаштунками просто стратять за профнепридатність — тільки прийшов у театр і так накосячив. Але все обійшлося — мій партнер посміявся над ситуацією, причому, просто на сцені — у нього аж сльози текли! — зізнався Олександр.

Про реакцію Олександра Рудинського на вагітність дружини і його роль у «Перших ластівках. Zалежні» — в його інтерв’ю Маші Єфросиніній у рамках її YouTube-проекту «Экзамен на откровенность»:

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