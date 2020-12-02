Відеодзвінки: яка небезпека може чатувати в мережі?

З початку пандемії відеодзвінки стали такою ж повсякденною і невід’ємною частиною життя, як покупка продуктів і похід у душ. Але чи безпечний такий спосіб спілкування?

Замість зустрічей з друзями – Skype. Замість робочих нарад, уроків і репетиторів – Zoom. У такі реалії 2020 рік і пандемія коронавірусу перенесли весь світ. Відеодзвінки стали невід’ємною частиною життя кожного, адже вони дають дуже багато можливостей. Та водночас це ризики. Ризики, які загрожують не лише героям серіалу «Перші ластівки. Zалежні» (його прем’єра відбудеться 14 грудня на Новому каналі), а й кожному з нас.

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Найбільш поширений ризик – витік особистих даних, запис дзвінків і їх публікація у відкритому доступі. Як використовувати відеодзвінки безпечно і не стати жертвою шахраїв, підказали експерти освітнього проекту #stop_sexтинг.

Встановіть надійні паролі. Не використовуйте в якості пароля одне слово, додавайте символи і цифри. Йдеться не лише про паролі для входу в особистий акаунт. Якщо ви спілкуєтеся в Zoom, захищайте зустріч надійним паролем. Перевіряйте налаштування приватності. Вимикайте можливість знайти себе за номером телефону в Skype. А ще обов’язково виходьте з профілю, якщо користуєтеся відеозв’язком з загальних комп’ютерів (наприклад, у кабінеті інформатики в школі). Не спілкуйтеся з незнайомцями. Встановіть у налаштуваннях заборону на вхідні повідомлення від незнайомців і заборону на автоматичне завантаження файлів. У файлах або по посиланнях, які вам відправлять незнайомці, можуть бути віруси. Якщо вам написали незнайомі люди, не відповідайте і блокуйте такі акаунти. Слідкуйте за кадром і звуком. Перед тим, як приєднатися до відеодзвінка, перевірте, щоб на задньому плані не було предметів, які б видавали особисту інформацію: сертифікати з ім’ям і прізвищем, сімейні фото та інше. Також зверніть увагу на те, щоб під час дзвінка ваші співрозмовники не чули сторонніх розмов з тими, з ким ви знаходитеся вдома. Регулярно оновлюйте програми для відеозв’язку. Таким чином ви покращуєте систему безпеки. Слідкуйте за тим, що говорите. Пам’ятайте: відеодзвінки можуть записуватися. Тому все, що ви відправляєте в чат або говорите на камеру, може опинитися у вільному доступі.

Дивіться «Перші ластівки. Zалежні» з 14 грудня о 21:00 на Новому каналі! З понеділка по четвер канал показуватиме по дві серії.