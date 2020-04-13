Новий каналПерші ластівкиНовиниПерші ластівки. Анонс 7 серії. Що змусить Катю зізнатися у всьому Макаровій?

Перші ластівки. Анонс 7 серії. Що змусить Катю зізнатися у всьому Макаровій?

У 7 серії молодіжного трилера «Перші ластівки», яка вийде на YouTube Нового каналу 9 квітня о 12:00, «ластівки» Федя, Катя і Нік, а тепер ще й Макс, потрапляють на місце аварії. Бачачи понівечену машину Лери, Катя не витримує і розповідає все Макаровій. Як сприйме Друг таку «зраду»? Чи виживе Лера після зіткнення з деревом? І що пов’язує мажорку Фаркаш і Друга? Або все ж саме Лера довела Поліну до самогубства? Дивись в 6 серії «Перших ластівок» на YouTube Нового каналу онлайн.

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