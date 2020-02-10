Проморолики та лого серіалу виробництва Нового каналу номінували на PROMAX AWARDS: EUROPE

Восени серіал «Перші ластівки» наробив чимало галасу в медіапросторі. Він не лише підняв гостросоціальні теми, такі як булінг, суїцид, самотність, шкідливі звички та залежність серед підлітків. Це абсолютно нетиповий контент для Нового каналу, який звикли бачити в розважальній площині. Серіал б’є в саме серце. А тепер він зачепив і серця європейців. Проморолики «Перших ластівок» потрапили у шорт-лист престижної премії PROMAX AWARDS: EUROPE в категоріях social responsibility announcement spot.

Ідея цих роликів виникла у маркетинг-директора Нового каналу Ольги Балабан, креативного директора групи ТБ-брендів Олександра Антонова та співробітників діджитал-відділу Нового каналу під час створення серіалу. На відео показують фрагменти розмови координаторів Національної дитячої гарячої лінії та героїв серіалу крупним планом. На обличчях у кожного з них – татуювання з написами. Наприклад, у норовливої багатійки Лери Фаркаш – напис «НЕЗАЛЕЖНА», в якому «НЕ» зникає і проявляється «ЗАЛЕЖНА». У дівчини насправді проблеми з наркотиками. У Феді слово «БОРЮСЯ» перетворюється на «БОЮСЯ», а в Нікіти – «ХОЧУ БІЛЬШЕ» трансформується у «БІЛЬ».

– Ми вирішили зробити промовідео з подвійним змістом, показати людину, в якої зовні нібито все добре, а всередині – особисті переживання, трагедії, – розповідає Олександр Антонов. – Придумали цікаву форму: текст із подвійним змістом. Меседж адресований здебільшого підліткам. Спробували обіграти цю історію, як тату на обличчі – те, що їм близьке.

Також на PROMAX AWARDS: EUROPE номінували лого серіалу «Перші ластівки» у категорії programme specific logo. Щороку за престижну нагороду в різних номінаціях змагаються найкращі телевізійні світові компанії, такі як HBO, National Geographic, NETFLIX. Тепер до цього списку потрапив і Новий канал.

Цього року фінальний раунд суддівства Promax Europe Awards 2020 вперше проходитиме в Києві. Конкурс у сфері телевізійного маркетингу, промо і дизайну прийматиме дивізіон «Мовлення» медіахолдингу StarLightMedia. 18 лютого 2020 року всім Новим каналом будемо тримати кулаки за «Перших ластівок»!

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