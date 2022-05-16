Домашні синабони від учасниці «Пекельної кухні» – простий рецепт

Карина Миргород поділилася рецептом всесвітньо відомої випічки

Булочки з корицею для ласунів – кулінарний екстаз. Вони не лише інстаграмно виглядають, а й дуже апетитні. А головне, їх може приготувати кожен. Достатньо слідувати рецепту. Одним із них поділилася учасниця «Пекельної кухні» (реаліті показує Новий канал) Карина Миргород.

Інгредієнти для тіста:

Дріжджі свіжі – 20 г

Молоко – 250 мл

Яйця – 3 шт.

Цукор – 100 г

Вершкове масло – 70 г

Борошно – 600-650 г

Сіль – 5 г

Рослинна олія для змащування ємності

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Інгредієнти для начинки:

Цукор – 150 г

Вершкове масло – 70 г

Рикота або маскарпоне – 200 г

Молоко для крему – 50 г

Цукрова пудра – 70 г

Кориця – скільки любите

Спосіб приготування:

Нагрійте молоко до 36-40°С. Налийте його в миску, додайте дріжджі та чайну ложку цукру. Все добре змішайте. Залиште дріжджі в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб вони підросли. У цей час беріться до решти інгредієнтів. Яйця добре збийте з цукром до однорідної консистенції. Цукор має повністю розчинитися. Тепер потрібно підігріти масло. Для цього візьміть окрему ємність. Врахуйте, масло не можна доводити до кипіння. Визначити правильну температуру легко. Торкніться масла пальцем, коли відчуєте тепло – можна вводити до решти інгредієнтів. Масло, яйця з цукром і молоко з дріжджами, які вже підросли, акуратно змішайте за допомогою вінчика або лопатки. Міксер не використовуйте. Візьміть борошно і просійте його. Тепер розділіть навпіл. Одну половину змішайте з дрібкою солі. Додайте її до рідкої частини невеликими порціями, постійно помішуючи. Те ж саме потрібно зробити з рештою борошна. Замішуємо тісто. Візьміть миску і змастіть її олією. Перекладіть в неї тісто. Накрийте плівкою та залиште підніматися на годину. За цей час тісто має підрости щонайменше вдвічі. Потрібний об’єм отримано? Беріться до начинки та випікання. Змішайте цукор із корицею. Тісто розкачайте у великий прямокутник завтовшки близько 0,6 см. Добре змастіть його маслом і посипте цукром та корицею. Згорніть у рулетик. Наріжте його на шматочки шириною приблизно 4 см. Викладіть сирі синабони на деко, застелене пергаментом. Обов’язково залиште між ними відстань не менше ніж 4 см. Накрийте їх рушником і поставте в тепле місце без протягів ще на 35 хвилин. Після цього нагрійте духовку до 180 градусів і поставте туди синабони. Випікайте приблизно 25-30 хвилин. Готовність визначте за скоринкою. Приготувалися? Дайте синабонам трохи охолонути. У цей час беріться до приготування крему. У глибокій мисці змішайте рикоту або маскарпоне, молоко та цукрову пудру. Збийте вінчиком до однорідності. Вийде густа біла маса, за консистенцією – як густа сметана. Змастіть ще теплі синабони кремом, використовуючи пензлик або ложку. Він трохи розтане і вкриє верхівки булочок.

Смачного!

Якими стравами дивуватимуть учасники «Пекельної кухні» Шефа Алекса Якутова – дивіться у понеділок о 19:00 на Новому каналі.