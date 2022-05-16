Домашні синабони від учасниці «Пекельної кухні» – простий рецепт

Карина Миргород поділилася рецептом всесвітньо відомої випічки
Булочки з корицею для ласунів – кулінарний екстаз. Вони не лише інстаграмно виглядають, а й дуже апетитні. А головне, їх може приготувати кожен. Достатньо слідувати рецепту. Одним із них поділилася учасниця «Пекельної кухні» (реаліті показує Новий канал) Карина Миргород.
Інгредієнти для тіста:
- Дріжджі свіжі – 20 г
- Молоко – 250 мл
- Яйця – 3 шт.
- Цукор – 100 г
- Вершкове масло – 70 г
- Борошно – 600-650 г
- Сіль – 5 г
- Рослинна олія для змащування ємності
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Інгредієнти для начинки:
- Цукор – 150 г
- Вершкове масло – 70 г
- Рикота або маскарпоне – 200 г
- Молоко для крему – 50 г
- Цукрова пудра – 70 г
- Кориця – скільки любите
Спосіб приготування:
- Нагрійте молоко до 36-40°С. Налийте його в миску, додайте дріжджі та чайну ложку цукру. Все добре змішайте. Залиште дріжджі в теплому місці на 15-20 хвилин, щоб вони підросли. У цей час беріться до решти інгредієнтів.
- Яйця добре збийте з цукром до однорідної консистенції. Цукор має повністю розчинитися.
- Тепер потрібно підігріти масло. Для цього візьміть окрему ємність. Врахуйте, масло не можна доводити до кипіння. Визначити правильну температуру легко. Торкніться масла пальцем, коли відчуєте тепло – можна вводити до решти інгредієнтів.
- Масло, яйця з цукром і молоко з дріжджами, які вже підросли, акуратно змішайте за допомогою вінчика або лопатки. Міксер не використовуйте.
- Візьміть борошно і просійте його. Тепер розділіть навпіл. Одну половину змішайте з дрібкою солі. Додайте її до рідкої частини невеликими порціями, постійно помішуючи. Те ж саме потрібно зробити з рештою борошна.
- Замішуємо тісто.
- Візьміть миску і змастіть її олією. Перекладіть в неї тісто. Накрийте плівкою та залиште підніматися на годину. За цей час тісто має підрости щонайменше вдвічі. Потрібний об’єм отримано? Беріться до начинки та випікання.
- Змішайте цукор із корицею. Тісто розкачайте у великий прямокутник завтовшки близько 0,6 см. Добре змастіть його маслом і посипте цукром та корицею. Згорніть у рулетик. Наріжте його на шматочки шириною приблизно 4 см.
- Викладіть сирі синабони на деко, застелене пергаментом. Обов’язково залиште між ними відстань не менше ніж 4 см. Накрийте їх рушником і поставте в тепле місце без протягів ще на 35 хвилин.
- Після цього нагрійте духовку до 180 градусів і поставте туди синабони. Випікайте приблизно 25-30 хвилин. Готовність визначте за скоринкою.
- Приготувалися? Дайте синабонам трохи охолонути. У цей час беріться до приготування крему.
- У глибокій мисці змішайте рикоту або маскарпоне, молоко та цукрову пудру. Збийте вінчиком до однорідності. Вийде густа біла маса, за консистенцією – як густа сметана.
- Змастіть ще теплі синабони кремом, використовуючи пензлик або ложку. Він трохи розтане і вкриє верхівки булочок.
Смачного!
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