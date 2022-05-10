Солоні сирники на сніданок від Пекельного Шефа

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Алекс Якутов поділився рецептом приготування простої, але дуже смачної страви
Сирники – популярна їжа для першого її прийому. Готуються швидко та просто, але при цьому страва виходить ніжною. Але не всі люблять їсти солодке на сніданок. Шеф «Пекельної кухні» (реаліті показує Новий канал) Алекс Якутов знайшов вихід із цієї ситуації – потрібно просто приготувати солоні сирники.
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– Я й сам зранку не люблю їсти солодке. Хіба що як доповнення до основного прийому їжі. Але із задоволенням їм на сніданок солоні сирники, – розповідає Шеф. – Їх можна подавати з лососем, ковбасою, зеленню, салатами. Я люблю їх їсти з грецьким йогуртом, у який додаю трохи лимонного соку, перцю та солі. Цим соусом зверху поливаю сирники. Він трохи підтаює, випускаючи аромат лимона.
Через пару хвилин смачний та корисний солоний сніданок можна подавати. Смачного!
Дивіться «Пекельну кухню» всією сім’єю щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.
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Фото: Unsplash