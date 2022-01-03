Овочеві вареники на Святвечір від Шефа Алекса Якутова
Готуємо нестандартну пісну страву з буряковим соком
Напередодні Різдва українці збираються родинами на Святвечір. Традиційно на стіл подають 12 пісних страв, кожна з яких щось символізує. Кутя – символ вічності, узвар – очищення душі, а вареники означають ситість і достаток. Пропонуємо і вам приготувати овочеві вареники на буряковому соці за рецептом кулінарного гуру Нового каналу, експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова. Вони стануть окрасою вашого столу.
Готуй також: Оселедець на шубі: Простий рецепт від шефа Алекса Якутова
Інгредієнти для тіста:
- Сік буряковий – 300 мл
- Вершкове масло – 50 г
- Борошно пшеничне – 500 г
- Сіль – 10 г
Інгредієнти для начинки
- Цибуля ріпчаста – 50 г
- Буряк – 100 г
- Морква – 40 г
- Часник – 5 г
- Томати пілаті – 200 г
- Бурякове пюре – 50 мл
Готуємо тісто
- Робимо буряковий сік. Для цього натираємо сирий буряк на мілкій терці. Додаємо сіль. Приблизно 3-4 г. Даємо постояти 15-20 хв. Потім вичавлюємо сік руками через сито.
- Буряковий сік перемішуємо з розтопленим маслом та сіллю, доводимо до кипіння. Виключаємо.
- Коли суміш трішки підстигне, додаємо борошно та замішуємо тісто.
Готуємо начинку
- Овочі нарізаємо мілким кубиком та обсмажуємо майже до готовності.
- Тим часом готуємо бурякове пюре. Для цього буряк запікаємо в фользі в духовці до повної готовності. Перебиваємо блендером в пюре.
- Додаємо томати пілаті та пюре. Уварюємо усе разом.
- Доводимо до смаку сіллю, перцем та цукром.
Готуємо вареники
- Коли тісто замішане і начинка готова приступаємо до виліплювання вареників.
- Готуємо їх на пару.
- Вареники змащуємо олією з засмаженою цибулею чи вершковим маслом. І подаємо на стіл. Найкраще вони смакують з сметаною.
Дивіться реалі «На ножах» з Алексом Якутовим – весною 2022 року на Новому каналі.