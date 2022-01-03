Овочеві вареники на Святвечір від Шефа Алекса Якутова

Готуємо нестандартну пісну страву з буряковим соком

Напередодні Різдва українці збираються родинами на Святвечір. Традиційно на стіл подають 12 пісних страв, кожна з яких щось символізує. Кутя – символ вічності, узвар – очищення душі, а вареники означають ситість і достаток. Пропонуємо і вам приготувати овочеві вареники на буряковому соці за рецептом кулінарного гуру Нового каналу, експерта реаліті «На ножах» Алекса Якутова. Вони стануть окрасою вашого столу.

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Інгредієнти для тіста:

Сік буряковий – 300 мл

Вершкове масло – 50 г

Борошно пшеничне – 500 г

Сіль – 10 г

Інгредієнти для начинки

Цибуля ріпчаста – 50 г

Буряк – 100 г

Морква – 40 г

Часник – 5 г

Томати пілаті – 200 г

Бурякове пюре – 50 мл

Готуємо тісто

Робимо буряковий сік. Для цього натираємо сирий буряк на мілкій терці. Додаємо сіль. Приблизно 3-4 г. Даємо постояти 15-20 хв. Потім вичавлюємо сік руками через сито. Буряковий сік перемішуємо з розтопленим маслом та сіллю, доводимо до кипіння. Виключаємо. Коли суміш трішки підстигне, додаємо борошно та замішуємо тісто.

Готуємо начинку

Овочі нарізаємо мілким кубиком та обсмажуємо майже до готовності. Тим часом готуємо бурякове пюре. Для цього буряк запікаємо в фользі в духовці до повної готовності. Перебиваємо блендером в пюре. Додаємо томати пілаті та пюре. Уварюємо усе разом. Доводимо до смаку сіллю, перцем та цукром.

Готуємо вареники

Коли тісто замішане і начинка готова приступаємо до виліплювання вареників. Готуємо їх на пару. Вареники змащуємо олією з засмаженою цибулею чи вершковим маслом. І подаємо на стіл. Найкраще вони смакують з сметаною.

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