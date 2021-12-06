Чому в Україні немає ресторанів із зірками Мішлен

Та чи справді круто побувати в такому закладі

Сьогодні о 19:00 страви учасників «Пекельної кухні» куштуватиме французький кухар Робан Каснабі, який працював у ресторані з трьома зірками Мішлен. А самі учасники спробують здивувати його їжею, гідною опинитися на столі мільйонерів. Новий канал дізнався у Пекельного Шефа Алекса Якутова, чому побувати в мішленівському ресторані – круто, і навіщо там подають невеликі порції їжі.

– Людські рецептори найкраще передають інформацію у мозок, коли їдок робить три укуси. Далі йде насичення організму, – розповідає Пекельний Шеф Алекс Якутов. – Щоб скуштувати багато різних страв, у мішленівських ресторанах подають маленькі порції. Причому виносів може бути 7, 12 або 15. Цього достатньо, щоб насолодитися майстерністю кухарів та наїстися.

Домашні синабони від учасниці «Пекельної кухні»

Картопляний крем-суп від Пекельного Шефа

А чому в Україні немає жодного ресторану із заповітними зірками?

– Мішленівські експерти приїжджають сюди, заходять до українського ресторану, а там немає аншлагу, він не забитий відвідувачами. Весь «биток» сидить у китайському закладі, і вони розуміють, що нам треба дати ще можливість і час, щоб розвинутися, – поділився Алекс в інтерв’ю Delo.ua. – І коли в нас стане затребуваною місцева кухня, а туристи їхатимуть саме на неї, про неї говоритимуть і писатимуть, коли в країні буде хоча б п’ять-десять ресторанів, здатних на високому рівні видати українську їжу, з’явиться попит, і гід Мішлен зайде.

Хто з учасників у півфіналі «Пекельної кухні» приготував страви, що припали до душі кухарю, який годував мільйонерів, дивіться сьогодні о 19:00 на Новому каналі.