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Шоколадно-горіхове печиво для холодних вечорів від «Пекельної кухні»

Шоколадно-горіхове печиво для холодних вечорів від «Пекельної кухні»

Рецептом смачної зігріваючої випічки поділилася учасниця реаліті Нового каналу Яна Беденко

Шоколадно-горіхове печиво для холодних вечорів від «Пекельної кухні»Холодними вечорами хочеться налити чашечку чаю, а до нього – смачного печива, яке приготувала власноруч. Так виглядає затишок. Варіантів випічки безліч, а Новий канал пропонує скористатися рецептом шоколадно-горіхового печива від учасниці «Пекельної кухні» Яни Беденко.

Вам знадобиться:

  • борошно – 225 г
  • розпушувач – 10 г
  • вершкове масло – 150 г
  • цукор – 150 г
  • 1 яйце
  • мигдаль – 100 г
  • чорний шоколад не менше 70% – 150 г
  • цедра апельсина

Готуємо печиво:

  1. Масло витягаємо з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури.
  2. Духовку ставимо грітися до 170 градусів.
  3. Масло змішуємо з цукром. Вводимо яйце. Добре перемішуємо.
  4. Змішуємо борошно з розпушувачем та додаємо до масляної маси. Добре вимішуємо.
  5. Горіхи та шоколад подрібнюємо ножем, цедру натираємо на маленькій тертці. Всі ці смаколики вмішуємо в тісто.
  6. Формуємо з тіста ковбаску діаметром 3 см, ріжемо на медальйончики товщиною 0,5 см.
  7. Викладаємо печиво на пергамент або силіконовий килимок. І відправляємо в духовку на 12-15хвилин. Після того як дістаємо, не знімаємо з дека до повного остигання.

Шоколадно-горіхове печиво для холодних вечорів від «Пекельної кухні»

Заварюйте чай і ласуйте власноруч приготовленим печивом! Смачного!

Якими стравами дивуватиме Шефа Алекса Якутова Яна Беденко на «Пекельній кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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