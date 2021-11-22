Шоколадно-горіхове печиво для холодних вечорів від «Пекельної кухні»
Рецептом смачної зігріваючої випічки поділилася учасниця реаліті Нового каналу Яна Беденко
Холодними вечорами хочеться налити чашечку чаю, а до нього – смачного печива, яке приготувала власноруч. Так виглядає затишок. Варіантів випічки безліч, а Новий канал пропонує скористатися рецептом шоколадно-горіхового печива від учасниці «Пекельної кухні» Яни Беденко.
Вам знадобиться:
- борошно – 225 г
- розпушувач – 10 г
- вершкове масло – 150 г
- цукор – 150 г
- 1 яйце
- мигдаль – 100 г
- чорний шоколад не менше 70% – 150 г
- цедра апельсина
Готуємо печиво:
- Масло витягаємо з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури.
- Духовку ставимо грітися до 170 градусів.
- Масло змішуємо з цукром. Вводимо яйце. Добре перемішуємо.
- Змішуємо борошно з розпушувачем та додаємо до масляної маси. Добре вимішуємо.
- Горіхи та шоколад подрібнюємо ножем, цедру натираємо на маленькій тертці. Всі ці смаколики вмішуємо в тісто.
- Формуємо з тіста ковбаску діаметром 3 см, ріжемо на медальйончики товщиною 0,5 см.
- Викладаємо печиво на пергамент або силіконовий килимок. І відправляємо в духовку на 12-15хвилин. Після того як дістаємо, не знімаємо з дека до повного остигання.
Заварюйте чай і ласуйте власноруч приготовленим печивом! Смачного!
Якими стравами дивуватиме Шефа Алекса Якутова Яна Беденко на «Пекельній кухні» – дивіться щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.