 Паста пенне з грибами від Пекельного Шефа – простий рецепт

Паста пенне з грибами від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився рецептом страви нашвидкуруч
Для швидкого та ситного обіду завжди підійдуть макаронні вироби. Наприклад, пенне з грибами готується недовго, виходить смачним, і ви насититеся до вечері. А ще страва дуже швидко готується. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.
Інгредієнти:
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Часник – 2 зубчики
- Розмарин – 1 гілочка
- Лавровий лист – 1 шт.
- Філе анчоуса – 3 шт.
- Артишок – 2 шт.
- Гриби опеньки – 300 г
- Петрушка – 1 ст. л.
- Паста пенне – 300 г
- Вершкове масло – 80 г
- Сир пармезан – 100 г
- Сир страчателла – 100 г
- Сіль, перець за смаком
- Приготування:
На маленькому вогні обсмажте часник, розмарин, лавровий лист та анчоуси. Згодом додайте гриби, артишоки, петрушку та масло.
- Відваріть пасту до стану al dente. Додайте до попередніх інгредієнтів та налийте 100 мл води, в якій варилася паста.
- Усе помішуйте 1-2 хвилини. Потім посипте пармезаном та страчателлою.
Дивіться сьогодні реаліті «Пекельна кухня» о 19:00 на Новому каналі
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