 Паста пенне з грибами від Пекельного Шефа – простий рецепт

Алекс Якутов поділився рецептом страви нашвидкуруч

Для швидкого та ситного обіду завжди підійдуть макаронні вироби. Наприклад, пенне з грибами готується недовго, виходить смачним, і ви насититеся до вечері. А ще страва дуже швидко готується. Рецептом ділиться Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов.

Інгредієнти:

Оливкова олія – 3 ст. л.

Часник – 2 зубчики

Розмарин – 1 гілочка

Лавровий лист – 1 шт.

Філе анчоуса – 3 шт.

Артишок – 2 шт.

Гриби опеньки – 300 г

Петрушка – 1 ст. л.

Паста пенне – 300 г

Вершкове масло – 80 г

Сир пармезан – 100 г

Сир страчателла – 100 г

Сіль, перець за смаком

Приготування:

На маленькому вогні обсмажте часник, розмарин, лавровий лист та анчоуси. Згодом додайте гриби, артишоки, петрушку та масло.

Відваріть пасту до стану al dente. Додайте до попередніх інгредієнтів та налийте 100 мл води, в якій варилася паста. Усе помішуйте 1-2 хвилини. Потім посипте пармезаном та страчателлою.

Дивіться сьогодні реаліті «Пекельна кухня» о 19:00 на Новому каналі

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