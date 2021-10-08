Одружилися після участі в «Пекельній кухні»: Кого реаліті підштовхнуло до важливого кроку?

Багато учасників реаліті після проекту кардинально змінюють життя, адже нестандартні ситуації, в які їх занурюють експерти, змушують переглянути погляди на багато речей. Але вплинути знімальний процес може не тільки на учасників, а й на запрошених гостей. І 5 випуск «Пекельної кухні» тому яскравий приклад!

Запрошеними гостями одного з випробувань проекту стала пара пілотів української авіакомпанії – Юлія Слободянюк і Павло Гридін. Вони пробували приготовані учасниками «Пекельної кухні» страви і розповідали про тонкощі меню пілотів, адже, виявляється, є досить довгий список заборонених інгредієнтів. Наприклад, в стравах, які готують для пілотів, не повинно бути алергенів.

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Пілотам довелося непросто на зйомках. Якщо учасники вже встигли звикнути до постійного прицілу камер, то для гостей реаліті така обстановка була в новинку. Більш того, під час зйомок цього випробування в Музеї авіації під відкритим небом йшов сильний дощ і було досить холодно, тому пілоти Юлія і Павло на зйомках цього епізоду «Пекельної кухні» пройшли своєрідний краш-тест.

Але виявилося, саме незвичайна обстановка змусила Павла по-новому подивитися на Юлю. На той момент пілоти зустрічалися трохи більше року, і на зйомках «Пекельної кухні» Павло остаточно вирішив, що саме ця дівчина – на все життя! Через місяць після зйомок Павло зробив Юлії пропозицію, а влітку 2021 року пара одружилася.

Ось така ось вийшла історія з несподіваним хепі ендом!

А за історіями учасників «Пекельної кухні» продовжуйте стежити щопонеділка о 19:00 на Новому каналі.

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