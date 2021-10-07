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Стейк з гарбуза від Пекельного Шефа

Стейк з гарбуза від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептом страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували

Сезон гарбуза в  розпалі, а значить, настав той особливий момент, коли кухня відкрита для вишуканих кулінарних експериментів. Для багатьох господинь гарбуз –  продукт досить специфічний, і крім знайомої всім з дитинства гарбузової каші і соку, здається, приготувати з неї більше нічого не можна. Але ви помиляєтеся. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом страви з гарбуза, яку ви

Інгредієнти:

  • Гарбуз –  250 г
  • Вершки –  250 г
  • Страчателла  – 250 г
  • Рослинна олія –  ​​20 г

Інгредієнти для морквяного крему:

  • Цибуля –  150 г
  • Часник –  50 г
  • Морква –  150 г
  • Гарбуз –  650 г
  • Куркума  – 15 г
  • Солі, цукру –  по 2 г

Приготування крему:

  1. Цибулю, часник, моркву обсмажте на олії. Додайте гарбуз, куркуму, вершки, сіль, перець. Протушкуйте всі інгредієнти. Згодом збийте їх в блендері.
  2. Виріжте 250 г гарбуза в формі півмісяця. Посоліть, поперчіть, обмажте рослинним маслом. Поставте в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаньте з духовки і ще раз змастіть маслом.
  3. Викладіть на тарілку сир страчателла. Зверху покладіть запечений гарбуз. Збоку – морквяний крем.

Стейк з гарбуза від Пекельного Шефа

Дивіться реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка о 19:00 на Новому каналі

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