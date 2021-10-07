Стейк з гарбуза від Пекельного Шефа

Алекс Якутов поділився рецептом страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували

Сезон гарбуза в розпалі, а значить, настав той особливий момент, коли кухня відкрита для вишуканих кулінарних експериментів. Для багатьох господинь гарбуз – продукт досить специфічний, і крім знайомої всім з дитинства гарбузової каші і соку, здається, приготувати з неї більше нічого не можна. Але ви помиляєтеся. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом страви з гарбуза, яку ви

Інгредієнти:

Гарбуз – 250 г

Вершки – 250 г

Страчателла – 250 г

Рослинна олія – ​​20 г

Інгредієнти для морквяного крему:

Цибуля – 150 г

Часник – 50 г

Морква – 150 г

Гарбуз – 650 г

Куркума – 15 г

Солі, цукру – по 2 г

Приготування крему:

Цибулю, часник, моркву обсмажте на олії. Додайте гарбуз, куркуму, вершки, сіль, перець. Протушкуйте всі інгредієнти. Згодом збийте їх в блендері. Виріжте 250 г гарбуза в формі півмісяця. Посоліть, поперчіть, обмажте рослинним маслом. Поставте в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаньте з духовки і ще раз змастіть маслом. Викладіть на тарілку сир страчателла. Зверху покладіть запечений гарбуз. Збоку – морквяний крем.

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