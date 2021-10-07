Стейк з гарбуза від Пекельного Шефа
Алекс Якутов поділився рецептом страви з гарбуза, яку ви точно ще не пробували
Сезон гарбуза в розпалі, а значить, настав той особливий момент, коли кухня відкрита для вишуканих кулінарних експериментів. Для багатьох господинь гарбуз – продукт досить специфічний, і крім знайомої всім з дитинства гарбузової каші і соку, здається, приготувати з неї більше нічого не можна. Але ви помиляєтеся. Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом страви з гарбуза, яку ви
Інгредієнти:
- Гарбуз – 250 г
- Вершки – 250 г
- Страчателла – 250 г
- Рослинна олія – 20 г
Інгредієнти для морквяного крему:
- Цибуля – 150 г
- Часник – 50 г
- Морква – 150 г
- Гарбуз – 650 г
- Куркума – 15 г
- Солі, цукру – по 2 г
Приготування крему:
- Цибулю, часник, моркву обсмажте на олії. Додайте гарбуз, куркуму, вершки, сіль, перець. Протушкуйте всі інгредієнти. Згодом збийте їх в блендері.
- Виріжте 250 г гарбуза в формі півмісяця. Посоліть, поперчіть, обмажте рослинним маслом. Поставте в духовку на 10 хвилин при температурі 180 градусів. Дістаньте з духовки і ще раз змастіть маслом.
- Викладіть на тарілку сир страчателла. Зверху покладіть запечений гарбуз. Збоку – морквяний крем.
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