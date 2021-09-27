На «Пекельну кухню» прийшла «ревізор» Юлія Панкова

Що перевіряла кулінарна експертка та ведуча?

Новий канал продовжує кулінарну битву між жінками та чоловіками на «Пекельній кухні». Учасників стає дедалі менше, а вимогливість Шефа Алекса Якутова лише зростає. Минулого тижня хлопці та дівчата підтвердили третій кухарський розряд, і тепер їх чекають нові випробування. З кулінарною ревізією до них завітала Юлія Панкова.

– Знаю, наскільки психологічно може давити участь у реаліті, – розповідає телеведуча. – Важко жити з незнайомими людьми в одному приміщенні, стояти на кухні по 13 годин, а потім ще й бути на ногах у ресторані, змагатися і давати результат. Розумію учасників. Вони нервують, можуть псувати страви. Коли я знімалася в подібному реаліті, через постійний стрес завжди щось псувала. Але професія кухаря вимагає стресостійкості. Коли на кухні запара, 45 гостей, треба всіх нагодувати за 15 хвилин, в тебе мають бути залізні нерви.

Юлія Панкова інспектувала страви кухарів.

– Поважаю людей, які обрали цю нелегку професію, – зізнається кулінарна експертка. – Завжди дуже хвилювалася за учасників реаліті з Гордоном Рамзі, коли він шпиняв і дуже сварив кухарів. Вважаю, що так з людьми не можна. А Шеф, хоча й суворий, всередині дуже добрий. Він із розумінням ставиться до хлопців та дівчат. Тому українська «Пекельна кухня» трішки янгольська.

Які страви підкорять серце «ревізора» і Шефа – дивіться сьогодні, 27 вересня, о 19:00 на Новому каналі.

В тему:

Кухар посла Японії, ресторатор і поліцейський: Хто став учасниками Пекельної кухні на Новому каналі

Простий рецепт піци Маргарита від Пекельного Шефа