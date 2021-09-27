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На «Пекельну кухню» прийшла «ревізор» Юлія Панкова

На «Пекельну кухню» прийшла «ревізор» Юлія Панкова

Що перевіряла кулінарна експертка та ведуча?

Новий канал продовжує кулінарну битву між жінками та чоловіками на «Пекельній кухні». Учасників стає дедалі менше, а вимогливість Шефа Алекса Якутова лише зростає. Минулого тижня хлопці та дівчата підтвердили третій кухарський розряд, і тепер їх чекають нові випробування. З кулінарною ревізією до них завітала Юлія Панкова.

– Знаю, наскільки психологічно може давити участь у реаліті, – розповідає телеведуча. – Важко жити з незнайомими людьми в одному приміщенні, стояти на кухні по 13 годин, а потім ще й бути на ногах у ресторані, змагатися і давати результат. Розумію учасників. Вони нервують, можуть псувати страви. Коли я знімалася в подібному реаліті, через постійний стрес завжди щось псувала. Але професія кухаря вимагає стресостійкості. Коли на кухні запара, 45 гостей, треба всіх нагодувати за 15 хвилин, в тебе мають бути залізні нерви.

На «Пекельну кухню» прийшла «ревізор» Юлія Панкова

Юлія Панкова інспектувала страви кухарів.

– Поважаю людей, які обрали цю нелегку професію, – зізнається кулінарна експертка. – Завжди дуже хвилювалася за учасників реаліті з Гордоном Рамзі, коли він шпиняв і дуже сварив кухарів. Вважаю, що так з людьми не можна. А Шеф, хоча й суворий, всередині дуже добрий. Він із розумінням ставиться до хлопців та дівчат. Тому українська «Пекельна кухня» трішки янгольська.

Які страви підкорять серце «ревізора» і Шефа – дивіться сьогодні, 27 вересня, о 19:00 на Новому каналі.

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