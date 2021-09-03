Корисний перекус у школу від Алекса Якутова

Пекельний Шеф поділився рецептом страви, яку дитина буде їсти із задоволенням

Навчальний рік для школярів вже стартував. І перед батьками знову постало питання, що дати дитині до школи на обід. У перекусі має бути максимум корисних та поживних речовин, щоб школяр отримував заряд енергії на весь день.

Тому Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом корисної страви, яку дитина буде їсти із задоволенням.

– Замість магазинного печива зі шкідливими наповнювачами пропонуємо приготувати пиріг панфорте із сухофруктами та горіхами, – говорить Алекс.

Інгредієнти:

Кураги – 100 г

Інжиру – 100 г

Чорносливу – 100 г

Фініків – 150 г

В’яленої вишні – 40 г

В’яленої журавлини – 35 г

Грецьких горіхів – 300 г

Фундука – 100 г

Борошна – 150 г

Цукру – 185 г

Солі – 1 г

Соди – 2 г

Розпушувача – 2 г

Яєць – 3 шт.

Приготування:

Усі сухофрукти змішайте в одній посудині. В іншій посудині замісіть тісто з інгредієнтів: борошна, цукру, солі, соди, розпушувача, яєць Перемішайте тісто із сухофруктами та горіхами. Залийте масу в квадратну форму. Випікайте при температурі 160 градусів 30 хвилин.

Прем’єра реаліті «Пекельна кухня» 6 вересня о 19:00 на Новому каналі

Фото: Unsplash

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