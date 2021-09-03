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Корисний перекус у школу від Алекса Якутова

Корисний перекус у школу від Алекса Якутова

Пекельний Шеф поділився рецептом страви, яку дитина буде їсти із задоволенням

Навчальний рік для школярів вже стартував. І перед батьками знову постало питання, що дати дитині до школи на обід. У перекусі має бути максимум корисних та поживних речовин, щоб школяр отримував заряд енергії на весь день.

Корисний перекус у школу від Алекса ЯкутоваТому Шеф реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Алекс Якутов ділиться рецептом  корисної страви, яку дитина буде їсти із задоволенням.

– Замість магазинного печива зі шкідливими наповнювачами пропонуємо приготувати пиріг панфорте із сухофруктами та горіхами, – говорить Алекс.

Інгредієнти:

  • Кураги – 100 г
  • Інжиру – 100 г
  • Чорносливу – 100 г
  • Фініків – 150 г
  • В’яленої вишні – 40 г
  • В’яленої журавлини – 35 г
  • Грецьких горіхів – 300 г
  • Фундука – 100 г
  • Борошна – 150 г
  • Цукру – 185 г
  • Солі – 1 г
  • Соди – 2 г
  • Розпушувача – 2 г
  • Яєць – 3 шт.

Приготування:

  1. Усі сухофрукти змішайте в одній посудині.
  2. В іншій посудині замісіть тісто з інгредієнтів: борошна, цукру, солі, соди, розпушувача, яєць
  3. Перемішайте тісто із сухофруктами та горіхами.
  4. Залийте масу в квадратну форму.
  5. Випікайте при температурі 160 градусів 30 хвилин.

Прем’єра реаліті «Пекельна кухня» 6 вересня о 19:00 на Новому каналі

Фото: Unsplash

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