На «Пекельну кухню» прийшов ведучий новин

Хлопець обіцяє скласти гідну конкуренцію профі

6 вересня о 19:00 Новий канал покаже перший епізод реаліті «Пекельна кухня». 20 кулінарів – чоловіків і жінок – зійдуться у грандіозній кулінарної битві, щоб поборотися за звання кращого кухаря країни. Суворий і справедливий Шеф влаштує їм пекельні випробування. І не всім профі вони виявляться до снаги. А чи зможуть їх витримати талановиті аматори, серед яких і ведучий Антон Белей?

– З дитинства люблю готувати. Причина тому – велика зайнятість батьків, – розповідає хлопець. – Вони завжди пізно поверталися додому. На готування бракувало часу, а комусь потрібно було створювати смачну атмосферу на кухні.

У 7 років хлопець зварив перший борщ. Однак професійним кухарем так і не став. Антон вів новини на одеському телебаченні, а зараз працює весільним ведучим.

– Лише один рік я щільно займався кулінарією, коли працював у Швеції, – розповідає він. – Ми туди поїхали з дівчиною, збиралися разом почати ресторанний бізнес. Але зрештою вона мене кинула. Я повернувся в Україну і зав’язав із цим. Вважаю, що розбитому серцю немає місця на кухні.

Але дитяче захоплення кулінарією взяло верх, і Антон подав заявку на «Пекельну кухню».

– Моя мета після проекту – відкрити власний ресторан в Одесі, – зізнається хлопець.

Чи зможе кулінар-аматор скласти конкуренцію професіоналам і не вилетіти відразу ж – дізнаєтеся в реаліті «Пекельна кухня» щопонеділка з 6 вересня о 19:00.

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