MamaRika і Сергій Середа – про домашню рутину та виховання сина

Ведучий «Пекельної кухні» розповів, як він справляється з батьківськими клопотами

Нічні годування, заміна підгузків і годинні заколисування малюка. Поява в родині дитини – це ще й перевірка на міцність стосунків у шлюбі. Ведучий реаліті «Пекельна кухня» (Новий канал) Сергій Середа розповів, як вони з дружиною – співачкою MamaRika – справляються з батьківськими турботами.

– Щодо хатніх обов’язків у нас все просто, – каже ведучий Нового каналу. – Оскільки ми з Настею по життю – команда, і в усьому одне одному допомагаємо, це теж не стало винятком. Якщо коротко, то ми працюємо на підхваті. Поки малюк спить, я прибираю, а Настя готує їжу. Коли він прокинувся, Настя його годує, а я тим часом закидаю прання. Коли вона його погодувала, йде перекусити, а я поки заколисують малюка.

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Усі ділові зустрічі Сергій переніс у Zoom і Skype. А коли йому потрібно відлучитися по роботі й поїхати провести захід, то на допомогу приходить бабуся.

– Наразі наші обов’язки з дружиною розподіляються так: 60% – на Насті, 40% – на мені, – розповідає ведучий. – З жовтня плануємо змінити це процентне співвідношення: 40% – на мені, 40% – на Насті і 20% – на няні або бабусях. Але це поки що плани, а як буде насправді, дізнаємося трохи пізніше (усміхається). До вагітності Настя дуже активно гастролювала, і найближчим часом знову повернеться до концертної діяльності. Зараз проходить процес відновлення, і я думаю, що вже з вересня-жовтня ви знову зможете потрапити на її концерти.

Дивіться прем’єру реаліті «Пекельна кухня» 6 вересня о 19:00 на Новому каналі