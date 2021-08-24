Веганський борщ із запеченими томатами: рецепт від Пекельного Шефа

З нагоди 30-ї річниці незалежності України Алекс Якутов поділився рецептом страви національної кухні

Україна задовольнить смак навіть найвибагливішого гурмана. Наш народ розуміється на їжі та вирізняється гостинністю. Шеф реаліті «Пекельна кухня», який вже в вересні покаже Новий канал, Алекс Якутов прагне розвивати українську кухню. Для цього він багато експериментує та старається зробити національні страви легшими. Щоб відвідувачі влітку обирали не легкий гаспачо, а, приміром, холодний борщ. З нагоди Дня Незалежності Алекс ділиться рецептом веганського борщу із запеченими томатами.

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Інгредієнти:

Селери – 1 шт.

Моркви – 2 шт.

Цибулі – 1 шт.

Олії – 3 ст. л.

Оливкової олії – 3 ст. л.

Часнику – 2 зубчики

Цибулі – 120 г

Буряку – 2 шт.

Болгарського перцю – 1 шт.

Помідорів – 1 кг.

Цедра одного лимону

Томатів чері – 300 г

Картоплі – 2 шт.

Солі – 1 ч. л.

Цукру – 1 ч. л.

Приготування:

Поріжте смужками одну моркву, одну цибулину та 1/4 корінь селери. Обсмажте все на сухій сковороді до темного кольору. Покладіть інгредієнти у воду. Варіть овочевий бульйон 1,5-2 години на маленькому вогні. Візьміть сотейник. Налийте у нього рослинну та оливкову олію. Наріжте часник та другу цибулину соломкою. Поріжте соломкою другу моркву, два буряки та решту кореню селери. Додайте цурок та сіль. Обсмажуйте на маленькому вогні, але не до повної готовності. Наріжте соломкою болгарський перець. Закиньте в сотейник. Помідори зблендеруйте та пропустіть через сито. Додайте до сотейника. Додайте цедру лимона. У овочевому бульйоні зваріть картоплину, порізану смужками. Зажарку додайте до бульйону. Доведіть до смаку сіллю та перцем. Томати чері покладіть у посудину та збризніть оливковою олією. Поставте у розігріту духовку до 200 градусів на 15 хвилин. Візьміть глибоку тарілку. Поріжте у неї зелень та викладіть чері. Налийте овочевий борщ.

Дивіться прем’єру реаліті «Пекельна кухня» 6 вересня о 19:00 на Новому каналі