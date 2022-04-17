Як не підірватись на міні: правила безпеки

ЗСУ звільнили від російських окупантів багато міст і сіл, але відсутність загарбників не означає, що там стало безпечно
У зоні бойових дій завжди залишається велика кількість нерозірваних снарядів, прихованих мін і розтяжок, від яких помирає або калічиться багато цивільних у наступні роки або навіть десятиріччя після війни. Тож кандидат хімічних наук і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч підготував список основних правил, яких треба дотримуватися, щоб не підірватися.
Як вижити під час ядерного удару: поради науковця
Як вижити під час хімічної атаки: поради науковця-хіміка
Передусім необхідно знати, як виглядають міни, які ворог встановлює на нашій території:
- Міни натискної дії – вибухають, коли людина наступає на них, у результаті чого може відірвати ногу або частину ступні. Це ПМН-2 (типова фугасна протипіхотна міна), ПФМ-1 (її ще називають «пелюстка» — особливо небезпечна, бо своєю цікавою формою приваблює дітей), ТМ-62 (протитанкова міна, яка вибухає при наїзді на неї автомобіля або іншої техніки).
- Міни, що встановлюються у вигляді розтяжки — тонкої нитки чи металевого дроту, який тягнеться від запалу міни над землею на висоті 10-15 сантиметрів: ОЗМ-72 (в народі — «жаба», бо перед спрацюванням підстрибує й вибухає; у встановленому вигляді повністю занурена в землю, на поверхні стирчить лише підривник), МОН-50 (міна спрямованої дії, що вражає смертельним потоком уламків у вузькому секторі), ПОМЗ-2 (осколкові міни зразка Другої світової війни), граната Ф-1.
— Окремо хочу виділити ПОМ-2 і ПОМ-3. Вони зовні схожі. Перша розкидає навколо себе тонкі капронові нитки — коли хтось їх зачіпає, стається вибух. Друга більш підступна, бо обладнана сейсмодатчиком, який реагує на кроки людини. Обидві мають пристрій самоліквідації, що підриває ї[ через певний час. До таких мін КАТЕГОРИЧНО заборонено наближатися, — наголосив Гліб.
Як не підірватися на мінах: правила безпеки
- Не повертайтеся до розмінування. У звільнені міста та села можна приїжджати лише тоді, коли ДСНС дадуть на це добро. Адже територія, зокрема й будинки, потребують розмінування.
- Не заходьте в небезпечні місця. Категорично заборонено заходити на покинуті ворогом бойові позиції, адже вони точно будуть заміновані. Не ходіть там, де можуть бути міни, — це узбіччя, лісосмуги, нерозорані поля тощо.
- Зупиніться, відійдіть. Якщо ви помітили міну або будь-який інший боєприпас, негайно зупиніться! Швидше за все, поруч будуть ще міни. Відійдіть по своїх же слідах на безпечну відстань — метрів на 300.
- Негайно повідомте про знахідку спеціалістам. Одразу повідомте в ДСНС (101), поліцію (102) або місцеві органи влади.
- Позначте небезпечну ділянку. Прослідкуйте, щоб до прибуття вибухотехніків ніхто не наближався до небезпечного місця.
- Не розміновуйте самостійно! Забудьте все, що ви бачили у фільмах. Зазвичай міни встановлюють так, щоб при спробі їх знешкодити стався вибух.