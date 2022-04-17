Як не підірватись на міні: правила безпеки

ЗСУ звільнили від російських окупантів багато міст і сіл, але відсутність загарбників не означає, що там стало безпечно

У зоні бойових дій завжди залишається велика кількість нерозірваних снарядів, прихованих мін і розтяжок, від яких помирає або калічиться багато цивільних у наступні роки або навіть десятиріччя після війни. Тож кандидат хімічних наук і учасник реаліті «Пара на мільйон» (Новий канал) Гліб Репіч підготував список основних правил, яких треба дотримуватися, щоб не підірватися.

Як вижити під час ядерного удару: поради науковця

Як вижити під час хімічної атаки: поради науковця-хіміка

Передусім необхідно знати, як виглядають міни, які ворог встановлює на нашій території:

Міни натискної дії – вибухають, коли людина наступає на них, у результаті чого може відірвати ногу або частину ступні. Це ПМН-2 (типова фугасна протипіхотна міна), ПФМ-1 (її ще називають «пелюстка» — особливо небезпечна, бо своєю цікавою формою приваблює дітей), ТМ-62 (протитанкова міна, яка вибухає при наїзді на неї автомобіля або іншої техніки). Міни, що встановлюються у вигляді розтяжки — тонкої нитки чи металевого дроту, який тягнеться від запалу міни над землею на висоті 10-15 сантиметрів: ОЗМ-72 (в народі — «жаба», бо перед спрацюванням підстрибує й вибухає; у встановленому вигляді повністю занурена в землю, на поверхні стирчить лише підривник), МОН-50 (міна спрямованої дії, що вражає смертельним потоком уламків у вузькому секторі), ПОМЗ-2 (осколкові міни зразка Другої світової війни), граната Ф-1.

— Окремо хочу виділити ПОМ-2 і ПОМ-3. Вони зовні схожі. Перша розкидає навколо себе тонкі капронові нитки — коли хтось їх зачіпає, стається вибух. Друга більш підступна, бо обладнана сейсмодатчиком, який реагує на кроки людини. Обидві мають пристрій самоліквідації, що підриває ї[ через певний час. До таких мін КАТЕГОРИЧНО заборонено наближатися, — наголосив Гліб.

Як не підірватися на мінах: правила безпеки