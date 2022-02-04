Учасницею Пари на мільйон стала відома блогерка

Дівчина заробляє на життя, розвиваючи блог вInstagram, а також працюючи флористом. А ще вона виховує трирічну доньку

Учасниці реаліті Нового каналу «Пара на мільйон» (прем’єра відбудеться 22 лютого о 20:00) — активні, розкуті, впевнені в собі дівчата. Серед них — Настя Талпа, яка займає 35-й рядок у топ-50 блогерів заверсією сайту «Фокус». До речі, вцьому списку вона поступилася лише однією позицією суперзірці Лесі Нікітюк — ведучій проекту «Пара на мільйон»! Але акцент дівчина робила не на своїх здобутках у соціальних мережах, а на роботі флористом.

— Коли люди чують слово «блогер», у них одразу виникає негатив. Якщо чесно, мене це зачіпає! Адже професійні блогери, які вкладаються у свою справу, якісно знімають рекламу та контент, заслуговують на увагу та повагу. Це велика праця, – зізналася Настя. — До того ж, я розуміла, що крім мене вреаліті будуть інші блогери, і я можу загубитися серед дівчат. Тож на проект прийшла флористом. А в першому випуску з’явилася всукні з живих квітів — ця ідея спала мені на думку лише за три дні до зйомок.

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Настя – дівчина працьовита. Вона розвиває власний флористичний бренд, проводить курси, раніше була власницею шоуруму одягу. При цьому встигає виховати трирічну доньку Міланію.

— Мені хочеться довести, що досягти успіху в кар’єрі можна, не вивчивши досконально точні науки. Головне — мати мотивацію та бути впевненим у собі, — сказала Талпа про свою участь у реаліті Нового каналу. — Вірю, що на проекті можна зустріти кохання, але поки що для мене головне — грошовий приз.

Прем’єра реаліті «Пара на мільйон»–у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі!