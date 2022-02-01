Фіналістка Холостяка шукатиме нові стосунки в реаліті Пара на мільйон

Дівчина, яка боролася за серце плавця Дмитра Черкасова, боротиметься за мільйон гривень у новому проекті Нового каналу. Прем’єра – 22 лютого

Стелла Шаповалова — одна з найяскравіших учасниць романтичного реаліті «Холостяк». У сьомому сезоні проекту вона закохалася у Дмитра Черкасова. Справа йшла до хепі-енду –вїхніх стосунках була присутня романтика. Танеочікуванодля всіх у фіналі чоловік обрав іншу дівчину. 22 лютого о 20:00 Стелла повернеться на ТБ заради участі вреаліті «Пара на мільйон», яке знімає Новий канал.

— Після «Холостяка» я займалася самореалізацією, вела блог, працювала над своїм невеликим інтернет-магазином. Проект допоміг мені в цьому, бо привів нову аудиторію, – розповіла Стелла. — Тамоє особисте життя, на жаль, не складається. А я дуже хочу сім’ю та дітей! Тож прийшла на «Пару на мільйон» — раптом тут пощастить зустріти свогочоловіка?

Учасницею «Пари на мільйон» стала випускниця «Супермоделі по-українськи»

«Знаю, що таке бідність»: на чому готова економити Леся Нікітюк

Шукати пару дівчина буде серед 12-ти хлопців — скромних істриманих, зосереджених на роботі та саморозвитку йабсолютно недосвідчених у сфері романтичних стосунків. Стелла та її обранець не лише намагатимуться порозумітися, а й проходитимутьвипробування, щоб отримати мільйон гривень. А ще будуть змінюватисята навчатися нового.

— Також я прийшла сюди прокачати себе — знаю, наскільки загострюються всі почуття, емоції. І хоча мені допоміг досвід участі вромантичному реаліті, «Пара на мільйон» — це інший, дуже крутий та драйвовий проект, — зізналася учасниця.

Чи вдасться Стеллізнайти кохання на проекті та заробитимільйон гривень, дізнаєтесязовсім скоро. Прем’єра реаліті «Пара на мільйон» –у вівторок, 22 лютого, о 20:00 на Новому каналі!