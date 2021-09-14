Ведучий Орла&Решки побував на півнячих боях

Ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) Кирило Макашов дізнався, чому гондурасці досі розважаються, травмуючи тварин

Розваги жителів Гондурасу специфічні – через бідність вони не можуть дозволити собі luxury-відпочинок на кшталт гри у гольф. У них свої ігри – наприклад, півнячі бої. У багатьох країнах вони заборонені, а в Гондурасі це частина традиційної культури, тому дозволені. Як проходить незвичайне змагання, розповів ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал, Кирило Макашов.

– На багатьох подвір’ях є спеціальна півняча арена. Організатори бою приймають ставки – якщо вгадаєш, який півень переможе, можеш ще й заробити, – розповів Кирило. – Перед боєм півнів зважують. Потім їм до лапок прив’язують гострі леза, якими вони і б’ються. Якби не ці шпори, півні б просто подзьобали один одного й розійшлися, а так півняча бійка перетворюється на криваву битву.

Виглядати бездоганно навіть у подорожах: beauty-секрети Michelle Andrade

Бій триває 15 хвилин і не обов’язково закінчується смертельним результатом – півні можуть зіграти внічию і вижити. За битвою спостерігають навіть діти – всі усміхаються, їх чомусь веселить цей процес.

– Якщо чесно, я не розумію, що в півнячих боях цікавого. Це просто шкуродерство. Бідні птахи даремно себе калічать, – поділився враженнями ведучий тревел-шоу на Новому каналі. – Це не розвага – дивитися не те що неприємно, іноді навіть огидно!

Можуть потонути у смітті: ведучий «Орла&Решки» показав реалії життя бідняків у Гватемалі

Кирило дізнався, чому це дивне захоплення досі існує. Виявилося, раніше в Гондурасі були популярні чоловічі бої, але потім правила змінили – в битвах почали битися півні. Адже життя людини для них цінніше, ніж життя тварини. Іноді місцеві відчувають біль за птахів, але все одно люблять цей «спорт».

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляни» з Michelle Andrade і Кирилом Макашовим виходить щосуботи о 10:00, а сезон «Чудеса світу» – об 11:00 на Новому каналі!