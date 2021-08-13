Ведучий Орла&Решки Кирило Макашов спустився в давньо-римський тунель

Ведучий тревел-шоу на Новому каналі доторкнувся до історії під час поїздки в Каталонію

Каталонці живуть на залишках Римської імперії. Тут є римський амфітеатр для гладіаторських боїв, римський цирк, де проходили скачки, і римський акведук — щось середнє між мостом і водопроводом. Залишки Римської історії зберігаються в каталонському місті Таррагоні навіть на парковках. Кажуть, просто під торговими центрами ховаються стародавні тунелі та печери. Чи так це насправді, перевірив Кирило Макашов — блогер і ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал.

— Спелеологи-волонтери (люди, які займаються дослідженням підземних печер, — прим. ред.) досліджують давньоримські печери під Таррагоною та іноді беруть з собою туристів. Я потрапив до них якраз у такий день, — зазначив Кирило.

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Разом з фахівцями ведучий «Орла&Решки» йшов за римським акведуком, який був побудований, щоб провести воду під місто. Цей тунель знайшли випадково, коли в 1997 році будували парковку для нового будинку. Коли стали його досліджувати, то зрозуміли, що він з’єднується з гігантською мережею природних печер.

— Дорогою ми потрапили в підземне озеро, з якого пила воду вся Таррагона. До цього я ніколи не плавав під скелями! — зазначив ведучий тревел-шоу на Новому каналі. — Ми пройшли тільки початок всієї системи печер, але щоб йти далі, потрібно більше часу, спеціальна підготовка та спорядження.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» Michelle Andrade і Кирила Макашова щосуботи о 10:00 на Новому каналі!