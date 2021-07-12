Michelle Andrade пішла в монастир

Ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) побувала у болгарському Єрусалимі

За дві години їзди від столиці Болгарії Софії є місто Ріла. Туристи приїжджають туди кататися на лижах, а місцеві – у Рильський монастир, який називають болгарським Єрусалимом. Michelle Andrade – співачка і ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке Новий канал показує щосуботи – навіть переночувала в цьому храмі.

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Монастир більше нагадує фортецю. У центрі – кам’яний храм і 700-річна оглядова вежа. Двір оточений чимось на зразок кріпосної стіни, але в ній знаходяться келії ченців, старовинна бібліотека та кімнати для паломників. У ці кімнати пускають і звичайних туристів. Така ночівля обійдеться у 30 левів (близько 500 грн).

– У монастирі є статут, з яким потрібно рахуватися. Важливо пристойно одягатися, обов’язково прикривати руки й ноги. О 9 вечора ворота монастиря зачиняються. Ночувати тут вважається великою благодаттю, – розповів Michelle Andrade місцевий священик.

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У монастирській кімнаті нічого зайвого – ліжка, столи, ікони. Але цього цілком достатньо, щоб повноцінно відпочити й набратися сил перед складним днем.

– Там було чистенько й прохолодно. Я почувалася, як на якійсь маленькій дачі, – розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі. – А який вид з вікна! Природа – ліс, річка, яка потужно звучить!

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою і Антоном Зайцевим – об 11:00.