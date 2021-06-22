Michelle Andrade подружилася з домашнім левом

Під час зйомок тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни» (Новий канал) співачка побувала в гостях у корінного дубайця, який живе з левом

У Дубаї хижі кішки в моді, настільки, що вони живуть в будинках разом з людьми, як домашні тварини. Для нас це дуже дивна традиція, але для дубайців тримати вдома левів — частина культури предків, це тут законно. Нещодавно з господарем екзотичної тварини познайомилася Michelle Andrade — співачка та ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Земляни», яке щосуботи показує Новий канал. Азіз — корінний дубаєць, лева Лео йому подарувала королівська сім’я Дубая.

— Лев їсть 10 кілограм їжі в день — курячі грудки, червоне м’ясо, курячу печінку. В місяць його утримання обходиться в 11-12 тисяч доларів, — розповів Азіз дівчині.

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Просто так завести дику тварину в Дубаї можна. Спочатку потрібно отримати державний дозвіл, забезпечити спеціальні умови — клітку та ветеринара.

— З дикими тваринами в Дубаї все строго. За похід з левом у магазин можуть впаяти штраф більше 100 тисяч доларів і відправити кошатника на 6 місяців до в’язниці, — розповіла ведуча тревел-шоу на Новому каналі. — Так що Лео їздить тільки в гості до друзів Азіза, у яких теж леви.

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Суворий режим і витрати на утримання і харчування — це ще не все, до чого треба бути готовим, заводячи у себе вдома дику кішку.

— Завжди, коли тримаєш вдома лева, будеш отримувати шрами — він же грається, — додав Азіз.

Але перспектива залишити на тілі пам’ятний шрам не збентежила Michelle Andrade. Вона подружилася з левом і навіть гладила хижака.

Стежте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим — о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою й Антоном Зайцевим — об 11:00.