Впала обличчям у сніг: ведуча «Орла&Решки» невдало спустилася з гори в Грузії

Підкорити суворі кавказькі гори вдається не кожному. Особливо, якщо робити це на сноуборді, як Василіса Хвостова з тревел-шоу на Новому каналі

Сванетія – найпівнічніша частина Грузії. Це справжній магніт, який буквально притягує любителів гірського відпочинку. Там знаходиться Тетнулді – вельми молодий, але вже популярний гірськолижний курорт. Трас на ньому поки що небагато, але тут є необмежені можливості для позатрасового катання – фрірайду. У цьому переконалася ведуча тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке щосуботи показує Новий канал, Василіса Хвостова.

Щоб спуститися з гори, дівчині довелося спочатку на неї піднятися. І тут не обійшлося без пригод, адже через карантин підйомники не працюють. Спеціально для Василіси інструктор замовив ратрак – гусеничний транспорт, який утрамбовує сніг у горах. На ньому ведуча, немов на величезній снігоприбиральній машині, мчала вгору.

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Прибувши на місце, дівчина почала демонструвати навички катання на борді, але вразити інструктора їй так і не вдалося. Василіса раз у раз падала, а одного разу навіть упала в сніг обличчям!

– Це, можливо, і найнебезпечніший спорт, але точно можу сказати, що він і найвеселіший, бо я так давно не сміялася, – зізналася ведуча тревел-шоу, яке показує Новий канал.

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До речі, про небезпеку. Перед тим, як стати на дошку, фрірайдер має надіти лавинний рюкзак. Він захистить у разі лавини – достатньо смикнути важіль, і за кілька секунд за плечима надується подушка безпеки. Вона допоможе утриматися на поверхні.

Слідкуйте всією сім’єю за пригодами ведучих тревел-шоу «Орел&Решка» щосуботи на Новому каналі! Сезон «Земляни» зі співачкою Michelle Andrade і блогером Кирилом Макашовим – о 10:00, сезон «Чудеса світу» з Василісою Хвостовою і Антоном Зайцевим – об 11:00.