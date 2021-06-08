Ведучий «Орла&Решки» спустився у найбільшу соляну печеру в Європі

Антон Зайцев з тревел-шоу на Новому каналі розповів про цікаве, але не найпопулярніше місце в Іспанії

За 100 кілометрів від столиці Іспанії Барселони розташоване невелике містечко Кардона. Його історія пов’язана зі стародавнім замком – однією з головних фортець Каталонії, яка велично височіє над містом. А ще тут знаходиться найбільша соляна печера в Європі – нещодавно в ній побував ведучий тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу», яке показує Новий канал, Антон Зайцев.

– У Кардоні є поклади солі, які були знайдені ще дві тисячі років тому. Колись на цьому місці працювали соляні шахти, на яких добували харчову сіль. Згодом сіль скінчилася, а печери залишилися, – розповів Антон. – Туди за 12 євро охоче пускають туристів.

Ведучі «Орла&Решки. Земляни» побували в місці, де зародилося людство

Печера знаходиться на глибині 86 метрів. Вона прикрашена дуже красивими природними візерунками – це пов’язано з тим, що у кожного виду солі (а їх тут три – магнієва, калійна, харчова) – свій колір.

– У цій печері живуть, напевно, найщасливіші в світі кажани із загостреним почуттям прекрасного, тому що тут чарівно – як в гостях у Снігової Королеви, – зазначив ведучий тревел-шоу, яке показує Новий канал.

Слідкуйте всією сім’єю за пригодами ведучих «Орла&Решки. Чудеса світу» щосуботи об 11:00. Новий сезон тревел-шоу – «Земляни» – зі співачкою Michelle Andrade та блогером Кирилом Макашовим – щосуботи о 10:00 на Новому каналі!