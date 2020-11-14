Ведучі «Орла&Решки» побували в центрі кратера вулкану

Команда легендарного тревелу побувала на місці однієї з найбільших катастроф на Землі

Грецький острів Санторіні – одне з найромантичніших та найбільш інстаграмних місць на планеті. Його білі дорогі вілли та нереальної краси природа зачаровують. Але емоції неоднозначні, адже окрім розкошів там живуть спогади про одну з найбільших катастроф на Землі. Саме посеред залишків колись діючого, а зараз затопленого вулкану побували ведучі культового тревелу «Орел&Решка. Чудеса світу», що показує Новий канал, Василіса Хвостова та Антон Зайцев.

– Раніше на місці Санторіні був величезний вулкан, – розповідає ведуча. – 3600 років тому він вибухнув з потужністю у 200 тисяч атомних бомб, скинутих на Хіросіму. Від вибуху піднялося цунамі з 200-метровими хвилями, які знищили міста на багатьох грецьких островах. Говорять, що саме ця трагедія породила міф про Атлантиду. Після виверження стінки вулкану провалилися під воду.

Ведуча «Орла&Решки» літала над морем у відкритому вертольоті

Острів із назвою Неа-Камені – все, що залишилося від вулкану. На ньому є навіть невеличкий кратер, а десь далеко всередині досі вирує вогонь. Антон Зайцев не лише подивився на острів-вулкан, а й прогулявся по ньому.

– На острові особливо добре видно, як йшла лава, зупинялася та застигала. Потім від неї відколювалося це величезне каміння, яке зараз можна підняти та роздивитись. Видовище інопланетне.

Чим закінчилася подорож ведучого «Орла&Решки» островом діючого, але сплячого зараз вулкану, дивіться у суботу о 10:00 на Новому каналі!