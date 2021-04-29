Beauty-процедури Наді Дорофєєвої: який ритуал співачка ніколи не пропускає

Ведуча «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі розповіла, як доглядає за шкірою обличчя

Графік співачки Наді Дорофєєвої розписаний буквально по хвилинах. Вона встигає все: знімати кліпи і ролики для косметичного бренду, записувати нові пісні, репетирувати і навіть стати ведучою одного з випусків тревел-шоу «Орел&Решка. 10 років», що показує Новий канал. Але навіть у найнасиченіші дні дівчина знайде місце у своєму графіку для тривалих банних процедур.

– У дитинстві ми жили великою родиною у квартирі, в душ ходили по черзі, підганяли одне одного, – зізналася Надя Дорофєєва. – Тому зараз душ для мене – місце щастя та любові. Я можу проводити там дуже багато часу!

Чималу частину цього часу дівчина витрачає на догляд за обличчям – вона не може піти спати, поки не змиє косметику.

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– Головне для мене – очищення. Я дуже добре в кінці дня умиваюся – міцелярною водою, двофазною олійкою для зняття макіяжу, спеціальним гелем з водою, потім протираю обличчя тоніком і зволожую, – розповіла ведуча «Орла&Решки. 10 років» на Новому каналі. – Пам’ятайте: очистити шкіру – дуже важливо. Всякі креми можуть бути розводом, а от очищення – це те, що потрібно робити обов’язково.

Про сімейні поїздки, смішні побутові моменти та залаштунки зйомок «Орла&Решки. 10 років» у Йорданії – у «Тревел краш-тесті» з Надею Дорофєєвою і Володимиром Дантесом:

Дивіться усією сім’єю тревел-шоу «Орел&Решка. Чудеса світу» щосуботи з 10:00 на Новому каналі!