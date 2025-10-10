Екстрені відключення світла в деяких регіонах України 10 жовтня

Внаслідок масованого російського обстрілу в ніч на п’тницю, 10 жовтня, у Києві та ще дев’яти областях ввели аварійні відключення світла. Про це повідомляє «Укренерго».
Йдеться про Київську, Донецьку, Дніпропетровську, Черкаську, Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську та Одеську області.
– Для стабілізації ситуації в енергосистемі — у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі, – повідомили енергетики.
У Києві без світла частово залишились мешканці лівобережної та правобережної частини міста. Через відсутність електро- та водопостачання в частині Києва школи та садочки працюють у режимі Пунктів незламності. Про це інформує Київська міська державна адміністрація. В них є генератори, можливість підзарядити пристрої, доступ до води, укриття під час повітряної тривоги. Адреси можна знайти
При цьому навчальний процес відбувається в умовно дистанційному форматі: за наявності електропостачання вчителі проводять онлайн-уроки, за його відсутності – діти отримують завдання для самостійного повторення (без перевантаження – лише той обсяг, який реально потрібно опрацювати цього дня). Також у закладах організували чергові класи/групи. Але батьків просять за можливості залишити дітей вдома.
У Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що наразі в області знеструмлено близько 28 тисяч родин Броварського та Бориспільського районів.
– Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. 8 із них перебувають у лікарнях. Четверо – отримують допомогу амбулаторно, – розповів мер Києва Віталій Кличко.
У Сумській області сьогодні будуть діяти графіки аварійних відключень світла.
У Чернігові та області протягом дня будуть діяти графіки погодинних відключень. За даними «Чернігівобленерго», якщо ситуація в енергосистемі буде сприятливою, плануємо протягом дня зменшити обсяг обмежень.
Сьогодні також запроваджено аварійні відключення світла у Харківській області. Зокрема, у Ізюмській та Балаклійській МВА.
За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Станом на 08:45, без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів. У звʼязку з цим в області введені графіки аварійних відключень.
Загалом, по всій країні постраждало понад 20 людей, у Запоріжжі загинула дитина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Вночі росія для удару по об’єктах критичної інфраструктури використала понад 450 дронів і понад 30 ракет. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Фото ДСНС