Індійське кіно, «Матриця» та байкер: Назар Задніпровський заінтригував образами

Назар Задніпровський розповів, у які образи перевтілювався у Будиночок на щастя 6 сезон

Виконавець однієї з головних ролей у «Будиночок на щастя» (Новий канал) розповів, у кого перевтілювався в шостому сезоні комедійного серіалу

Назар Задніпровський розповів,  у які образи він перевтілювався у «Будиночок на щастя» 6 сезон: подробиці

З 29 вересня, з понеділка по четвер, о 19:00 Новий канал показуватиме нові серії улюбленого комедійного серіалу «Будиночок на щастя». В ефірі буде друга частина шостого сезону, половину серій якого показали навесні. У прем’єрних епізодах на глядачів чекає чимало сюрпризів! Кілька з них заспойлерив виконавець ролі Васі – заслужений та народний артист України Назар Задніпровський. Актор виділив топ-3 найяскравіші, на його думку, сцени та образи.

Індійське кіно

В одній із серій Люба, Вася, Макс і Даша спочатку перевтіляться в персонажів зі всесвітів Marvel та DC. А потім посеред лісу влаштують справжній «Боллівуд»!

– У той день погода не радувала: холод, дощ та сирість. Але нам було так класно! З нами в кадрі працював танцювальний колектив, але нічого особливо заздалегідь ми не готували. В більшості це була класна якісна імпровізація. І вийшло дуже смішно та красиво, – розповідає Назар. – Я казав режисеру, що такі сцени, як ми зняли, треба тижнями репетирувати. А ми в тих доволі екстремальних умовах, на холоді зібрались і зробили професійно та круто.

Байкери

Шкіра, байки, ланцюжки… Уявили? Скоро і побачите!

– У цих сценах ми добряче «поприколювались», – пригадує Задніпровський. – Знаєте, коли поряд працює бригада досвідчених комедійних акторів, як-от Андрій Пономаренко в цій сцені, і всі розуміють один одного з півслова, то й виходить круто.

«Матриця»

Як ви вже зрозуміли, в одній із серій Вася стане Нео, а Любаня – Трініті!

– Мене зробили лисим, – каже актор. – Звісно, за допомогою гриму! Десь протягом двох годин клеїли лисину, замазували щетину. Над цим працювала наша художниця з гриму. Вона – одна з найкращих в Україні. І вийшло дуже вдало! Принаймні, мені так здається. Бо задумано і знято було смішно. Побачимо, які там Вася-Нео та Віталіна-Трініті будуть у монтажі.

Не пропустіть премєрні серії шостого сезону «Будиночка на щастя» вже сьогодні, 29 вересня, о 19:00 в ефірі Нового каналу!

