Як створювали інтер'єр та котюми для «Абатства Даунтон: Величний фінал»

Костюмовані драми мають особливу магію – вони переносять глядача в іншу епоху, де навіть дрібниці мають значення. У випадку «Абатства Даунтон: Величний фінал» ця увага до деталей сягає майже документальної точності.

Як створюють костюми та інтер’єр «Абатства Даунтон» у «Величному фіналі»: подробиці

Зйомки знову проходили у замку Хайклір, що в Гемпширі, – легендарній локації, яка вже понад десятиліття асоціюється з родиною Кроулі. Його інтер’єри – від віталень із високими стелями до просторих кухонь із мідним посудом – стали невід’ємною частиною візуальної мови серіалу та фільмів. Художники-постановники наповнили простір атмосферою початку 1930-х: у кадрі можна побачити автентичні газети, новітні радіоприймачі та модні аксесуари тієї епохи.

Особливу увагу приділили костюмам. Для «Величного фіналу» дизайнери відтворили силуети й тканини перехідного періоду – від розкоші 1920-х до стриманості й практичної елегантності 30-х. Жіночі сукні стали менш декоративними, а чоловічі костюми – стриманіші, проте не менш вишукані. Саме завдяки таким деталям на екрані оживає відчуття епохи, коли старий світ поступався новому.

Голос історії

Аби історичне тло було максимально точним, творці запросили до роботи історичного консультанта Аластера Брюса, який співпрацює з франшизою вже 15 років.

Аластер Брюс, історичний консультант:

– Я знову й знову повертався до «Абатства Даунтон», бо завжди відчував себе тут по-справжньому потрібним як історичний консультант. Завдяки цьому ми створили проєкт, який став символом якості й дозволив глядачам зануритися у світ, що, можливо, інакше загубився б серед надлишку контенту. Ті, хто дивляться «Даунтон», знають: історія міцно тримається у рамках свого часу.

Подих змін у Європі

Дія «Величного фіналу» відбувається у 1930 році – періоді великих змін для Європи та аристократії.

Аластер Брюс, історичний консультант:

– Як і сьогодні, тоді у Європі відчувався подих змін. Було очевидно, що ринки, які колись приносили величезні статки, стають ненадійними. Аристократія розуміла, що наближається епоха змін. І хоча справжня катастрофа була буквально за рогом, їхнє передчуття було дуже глибоким. До того ж, минуло вже шість років, як зростала впливовість Лейбористської партії – для аристократичних родин це виглядало як загроза. Це природно впливало на життя мешканців великих маєтків. У фільмі ми не надто заглиблюємося в ці процеси, але відчуття «насувається щось нове» проходить крізь усю історію.

Суспільні правила і драма Мері

Однією з головних сюжетних ліній фінальної частини стане розлучення Мері Кроулі. Історія здається сучасній публіці близькою, але у 1930-х вона була справжнім викликом.

Аластер Брюс, історичний консультант:

– Після Французької революції 1789 року англійська аристократія зрозуміла: щоб вижити, треба триматися певних соціальних та моральних норм. Вони обрали християнську церкву, а церква вимагала – шлюб укладається раз і назавжди. У 1930-х це правило вже підкріплювали і суд, і король, і той, хто його порушував, автоматично виключався з «пристойного» суспільства. У фільмі ми бачимо, що Мері змушена розлучитися – не з власної вини – і через це стає вигнанкою у світі, де правила були безжальні.

Атмосфера, що оживає

«Абатство Даунтон» завжди трималося на балансі між великими історичними процесами та особистими драмами. Саме тому атмосфера тут має ключове значення: від вишуканих інтер’єрів і костюмів до скрупульозної роботи істориків. У результаті глядач не просто спостерігає за подіями, а проживає їх разом із героями.

«Абатство Даунтон: Величний фінал» стане не лише завершенням історії родини Кроулі, а й останнім шансом побачити світ, який давно зник, але завдяки кінематографу залишився у нашій уяві живим і справжнім.

