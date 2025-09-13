Новий каналНовини

Атмосфера епохи: як створюють світ «Абатства Даунтон» у «Величному фіналі»

Як створювали інтер'єр та котюми для «Абатства Даунтон: Величний фінал»

Rory Mulvey / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

Костюмовані драми мають особливу магію вони переносять глядача в іншу епоху, де навіть дрібниці мають значення. У випадку «Абатства Даунтон: Величний фінал» ця увага до деталей сягає майже документальної точності.

Як створюють костюми та інтер’єр «Абатства Даунтон» у «Величному фіналі»: подробиці

Зйомки знову проходили у замку Хайклір, що в Гемпширі, – легендарній локації, яка вже понад десятиліття асоціюється з родиною Кроулі. Його інтер’єри – від віталень із високими стелями до просторих кухонь із мідним посудом – стали невід’ємною частиною візуальної мови серіалу та фільмів. Художники-постановники наповнили простір атмосферою початку 1930-х: у кадрі можна побачити автентичні газети, новітні радіоприймачі та модні аксесуари тієї епохи.

Особливу увагу приділили костюмам. Для «Величного фіналу» дизайнери відтворили силуети й тканини перехідного періоду – від розкоші 1920-х до стриманості й практичної елегантності 30-х. Жіночі сукні стали менш декоративними, а чоловічі костюми – стриманіші, проте не менш вишукані. Саме завдяки таким деталям на екрані оживає відчуття епохи, коли старий світ поступався новому.

Як створювали інтер'єр та котюми для «Абатства Даунтон: Величний фінал»

Rory Mulvey / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

Голос історії

Аби історичне тло було максимально точним, творці запросили до роботи історичного консультанта Аластера Брюса, який співпрацює з франшизою вже 15 років.

Аластер Брюс, історичний консультант:

– Я знову й знову повертався до «Абатства Даунтон», бо завжди відчував себе тут по-справжньому потрібним як історичний консультант. Завдяки цьому ми створили проєкт, який став символом якості й дозволив глядачам зануритися у світ, що, можливо, інакше загубився б серед надлишку контенту. Ті, хто дивляться «Даунтон», знають: історія міцно тримається у рамках свого часу. 

Як створювали інтер'єр та котюми для «Абатства Даунтон: Величний фінал»

Rory Mulvey / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

Подих змін у Європі

Дія «Величного фіналу» відбувається у 1930 році – періоді великих змін для Європи та аристократії.

Аластер Брюс, історичний консультант:

– Як і сьогодні, тоді у Європі відчувався подих змін. Було очевидно, що ринки, які колись приносили величезні статки, стають ненадійними. Аристократія розуміла, що наближається епоха змін. І хоча справжня катастрофа була буквально за рогом, їхнє передчуття було дуже глибоким. До того ж, минуло вже шість років, як зростала впливовість Лейбористської партії – для аристократичних родин це виглядало як загроза. Це природно впливало на життя мешканців великих маєтків. У фільмі ми не надто заглиблюємося в ці процеси, але відчуття «насувається щось нове» проходить крізь усю історію.

Як створювали інтер'єр та котюми для «Абатства Даунтон: Величний фінал»

Rory Mulvey / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

Суспільні правила і драма Мері

Однією з головних сюжетних ліній фінальної частини стане розлучення Мері Кроулі. Історія здається сучасній публіці близькою, але у 1930-х вона була справжнім викликом.

Аластер Брюс, історичний консультант:

– Після Французької революції 1789 року англійська аристократія зрозуміла: щоб вижити, треба триматися певних соціальних та моральних норм. Вони обрали християнську церкву, а церква вимагала – шлюб укладається раз і назавжди. У 1930-х це правило вже підкріплювали і суд, і король, і той, хто його порушував, автоматично виключався з «пристойного» суспільства. У фільмі ми бачимо, що Мері змушена розлучитися – не з власної вини – і через це стає вигнанкою у світі, де правила були безжальні.

Як створювали інтер'єр та котюми для «Абатства Даунтон: Величний фінал»

Rory Mulvey / © 2025 FOCUS FEATURES LLC

Атмосфера, що оживає

«Абатство Даунтон» завжди трималося на балансі між великими історичними процесами та особистими драмами. Саме тому атмосфера тут має ключове значення: від вишуканих інтер’єрів і костюмів до скрупульозної роботи істориків. У результаті глядач не просто спостерігає за подіями, а проживає їх разом із героями.

«Абатство Даунтон: Величний фінал» стане не лише завершенням історії родини Кроулі, а й останнім шансом побачити світ, який давно зник, але завдяки кінематографу залишився у нашій уяві живим і справжнім.

Дивіться Абатство Даунтон: Величний фінал вже в кінотеатрах з 11 вересня!

«Абатство Даунтон»: від серіалу до «Величного фіналу»

