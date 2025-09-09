Абатство Даунтон: Величний фінал — дата прем’єри та що відомо про фільм

Новий каналG.spaceНовини

«Абатство Даунтон»: від серіалу до «Величного фіналу»

Франшиза «Абатство Даунтон» – це не просто історія про життя аристократів і прислуги. Це ціла епоха, яка розтягнулася від телевізійного хіта 2010 року до трьох масштабних повнометражних фільмів. І тепер на нас чекає остання глава – «Абатство Даунтон: Величний фінал», прем’єра якого відбудеться 12 вересня 2025 року.

Франшиза «Абатство Даунтон»: цікаві факти про фільм та дата прем’єри

Як усе починалося ?

Серіал «Абатство Даунтон» створив британський сценарист Джуліан Феллоуз. Прем’єра відбулася у Великій Британії 26 вересня 2010 року, а в США – 9 січня 2011-го. Події розгорталися у маєтку Даунтон у Йоркширі між 1912 і 1926 роками. Історія охоплювала життя родини Кроулі та їхньої прислуги на тлі Першої світової війни, злету та падіння старої аристократії, емансипації жінок та соціальних змін.

Феллоуз пізніше пояснював, чому зробив Кору, дружину графа Грентема, американкою:

– Для мене це була перевага – мати американську дружину у центрі історії. Це дало мені персонажа, який не був наскрізь британським і міг ставити під сумнів традиції. Кора саме так і робила.

Серіал став світовим феноменом, зібравши понад 120 мільйонів глядачів у різних країнах та отримавши 15 премій «Еммі», кілька «Золотих глобусів» і навіть спеціальну нагороду BAFTA.

Кінематографічна історія

  • Перший фільм (2019)
    Дія розгортається у 1927 році. Родина Кроулі готується прийняти короля Георга V та королеву Марію. Сюжет частково надихнутий реальними історичними подіями – зокрема, візитом монархів до маєтку Wentworth Woodhouse, який свого часу надихнув і образ замку Хайклір, де знімали «Абатство».
  • «Нова ера» (2022)
    Друга кінострічка відправила глядачів на південь Франції, де родина розслідує таємничу спадщину Вайолет, вдови-графині.
  • «Величний фінал» (2025)
    Події третьої та заключної частини відбуваються на початку 1930-х. Мері Кроулі переживає розлучення з Генрі – сценаристи пояснили, що його персонаж не витримав тиску соціальних очікувань та ролі чоловіка спадкоємиці маєтку. Родина стикається з фінансовими проблемами, а саме Абатство – з новими загрозами з боку змінного суспільства.
Цікаві факти

  • Сцена королівського балу у фільмі 2019 року була відтворена за зразком реального прийому монархів.
  • Сценарій для другої частини Джуліан Феллоуз почав писати вже у 2020 році, одразу після виходу першого фільму.
  • «Абатство Даунтон» стало однією з небагатьох британських драм, які зуміли однаково сильно підкорити і європейську, і американську аудиторію.

Прощання з легендою

Фінальна частина стане особливо зворушливою, адже у стрічці віддадуть данину пам’яті Маггі Сміт, яка зіграла Вайолет Кроулі – вдову-графиню. Легендарна акторка пішла з життя у 2024 році, а у «Величному фіналі» її присутність нагадуватиме про себе через портрети та згадки персонажів.

Критики вже назвали цей фільм «ідеальним завершенням» для саги:

– Тут є відчуття, що історії кожного героя будуть зав’язані в гарний вузлик. Це сумне й водночас світле прощання.

Рейтинг стрічки на одному з найпопулярніших сайтів кінооглядів становить 91%, що обіцяє фанатам сильне емоційне враження.

Підсумок

Від телевізійного хіта до грандіозної кіноепопеї – «Абатство Даунтон» стало культурним явищем, яке показало, як змінювався світ на початку ХХ століття. І тепер глядачів чекає остання глава цієї великої історії.

«Абатство Даунтон: Величний фінал» – у кіно з 11 вересня!

