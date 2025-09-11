Абатство Даунтон: Величний фінал – як пройшла премʼєра фільму

8 вересня у кінотеатрі «Оскар» в Гуллівері відбулася вишукана прем’єра довгоочікуваної історичної драми «Абатство Даунтон: Величний фінал». Подія стала справжнім святом для поціновувачів культового серіалу та його кіноверсій, зібравши інфлюенсерів, медіа та прихильників британської класики.

«Абатство Даунтон: Величний фінал»: прем’єра у Києві

«Абатство Даунтон» уже понад десятиліття залишається культурним явищем, яке поєднує елегантність старої Англії, драматичні сюжетні повороти та тонкий британський гумор. У «Величному фіналі» герої стикаються з новими випробуваннями: у стінах маєтку відбуваються кінозйомки, а несподівана спадщина у Франції відкриває перед родиною Кроулі нові інтриги. Це прощання з улюбленою історією стало особливим подарунком для українських глядачів.

Вечір не обійшовся без приємних сюрпризів і розіграшів від партнерів. Гості події отримали можливість виграти набори від легендарного KIKO Milano, косметику для волосся від Kayan, а також подарунки від TeaHouse, які підготували особливу фотозону, де гості могли не тільки зробити стильні фото, але й відчути себе справжнім учасником англійського чаювання й відвідати чаю.

Прем’єра відбулася за підтримки інформаційних партнерів: Viva!, Єдина, радіо «П’ятниця», ПроШоКіно, Новий канал та ТиКиїв.

Партнерами події також стали «Чайна роза», Latinium , Voda.ua, ресторан Frou Frou та бренд Chloé Le Parfum.

Фільм «Абатство Даунтон: Величний фінал» уже в кіно — не пропустіть нагоду востаннє зануритися у величну атмосферу аристократичної епохи.