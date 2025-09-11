Абатство Даунтон: Величний фінал – як пройшла премʼєра фільму

8 вересня у кінотеатрі «Оскар» в Гуллівері відбулася вишукана прем’єра довгоочікуваної історичної драми «Абатство Даунтон: Величний фінал». Подія стала справжнім святом для поціновувачів культового серіалу та його кіноверсій, зібравши інфлюенсерів, медіа та прихильників британської класики.
«Абатство Даунтон» уже понад десятиліття залишається культурним явищем, яке поєднує елегантність старої Англії, драматичні сюжетні повороти та тонкий британський гумор. У «Величному фіналі» герої стикаються з новими випробуваннями: у стінах маєтку відбуваються кінозйомки, а несподівана спадщина у Франції відкриває перед родиною Кроулі нові інтриги. Це прощання з улюбленою історією стало особливим подарунком для українських глядачів.
Вечір не обійшовся без приємних сюрпризів і розіграшів від партнерів. Гості події отримали можливість виграти набори від легендарного KIKO Milano, косметику для волосся від Kayan, а також подарунки від TeaHouse, які підготували особливу фотозону, де гості могли не тільки зробити стильні фото, але й відчути себе справжнім учасником англійського чаювання й відвідати чаю.
Прем’єра відбулася за підтримки інформаційних партнерів: Viva!, Єдина, радіо «П’ятниця», ПроШоКіно, Новий канал та ТиКиїв.
Партнерами події також стали «Чайна роза», Latinium , Voda.ua, ресторан Frou Frou та бренд Chloé Le Parfum.
Фільм «Абатство Даунтон: Величний фінал» уже в кіно — не пропустіть нагоду востаннє зануритися у величну атмосферу аристократичної епохи.